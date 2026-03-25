V Horehronskom múzeu v Brezne prebieha výstava Sviatky jari
Súčasťou výstavy je aj prezentácia kraslíc zo súťaže Veľkonočná pisanka, ktorú Horehronské múzeum organizuje piatykrát.
Autor TASR
Brezno 25. marca (TASR) - V Horehronskom múzeu v Brezne prebieha v týchto dňoch predajná výstava Sviatky jari. Výstava, ktorú múzeum pripravilo v spolupráci so spolkom Živena, potrvá v priestoroch Meštianskeho domu do 1. apríla. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea.
„Predajná výstava Sviatky jari ponúkne záujemcom rôzne zdobené kraslice, korbáče, medovníky, sviečky, ako aj iné veľkonočné výrobky a jarné dekorácie z dreva, keramiky či textilu,“ priblížila Zuzana Michelčíková z múzea. Jej návštevníci môžu obdivovať zručnosť a kreativitu regionálnych výrobcov a podporiť ich tvorbu.
Súčasťou výstavy je aj prezentácia kraslíc zo súťaže Veľkonočná pisanka, ktorú Horehronské múzeum organizuje piatykrát. Do hlasovania o naj kraslicu sa môžu zapojiť aj samotní návštevníci. Stačí vyplniť hlasovací lístok s maximálne tromi súťažnými číslami ich favoritov z radov vystavených súťažných veľkonočných vajíčok.
„Predajná výstava Sviatky jari ponúkne záujemcom rôzne zdobené kraslice, korbáče, medovníky, sviečky, ako aj iné veľkonočné výrobky a jarné dekorácie z dreva, keramiky či textilu,“ priblížila Zuzana Michelčíková z múzea. Jej návštevníci môžu obdivovať zručnosť a kreativitu regionálnych výrobcov a podporiť ich tvorbu.
Súčasťou výstavy je aj prezentácia kraslíc zo súťaže Veľkonočná pisanka, ktorú Horehronské múzeum organizuje piatykrát. Do hlasovania o naj kraslicu sa môžu zapojiť aj samotní návštevníci. Stačí vyplniť hlasovací lístok s maximálne tromi súťažnými číslami ich favoritov z radov vystavených súťažných veľkonočných vajíčok.