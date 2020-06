V Hornozemplínskej knižnici pripravujú výstavu o dobe rúškovej

Vranov nad Topľou 10. júna (TASR) – Rozmanitosť ochranných tvárových rúšok oslovila pracovníčky Hornozemplínskej knižnice (HK) vo Vranove nad Topľou natoľko, že z nich pripravujú výstavu. Má priniesť svedectvo o dobe "rúškovej". Projekt pre TASR predstavila vedúca útvaru knižnično-informačných služieb HK Marianna Majzlíková.



"Tým, že k nám do knižnice prichádzajú rôzni ľudia rôznych vekových a sociálnych skupín a každý má iné rúško, napadlo nám, že rúška zozbierame a odložíme, aby sme si na dobu rúškovú, keď pominie, mohli spomenúť," priblížila.



Ochranné tvárové rúška začali na začiatku pandémie nového koronavírusu šiť aj v knižnici vo svojej dielni. Ako Majzlíková pripomína, spočiatku mali rúška jediný cieľ, chrániť. "Ako pribúdali dni, všetci sme si uvedomili, že už to nie je len kúsok textilu, ale že odráža náš postoj, našu osobnosť, niekedy je rúško symbolom hudobného štýlu. Jeho tvar a grafika je často obrazom svojho nositeľa," vysvetlila.



Zbierku rúšok vyhlásili v HK koncom apríla. Podľa Majzlíkovej im ich dosiaľ verejnosť doručila cez 30. "Spočiatku to boli firemné rúška s firemnou potlačou, neskôr pribudli aj rúška kvetinové, pletené, háčkované, športové či dokonca rúško na prvé sväté prijímanie alebo i svadobné," vymenovala doterajšiu zbierku s tým, že knižnica v nej uvíta každý ďalší kus.



"Výstavu plánujeme realizovať hneď po tom, čo bude nosenie rúšok definitívnou minulosťou. Bude mať názov Deň po," uzavrela. V HK predpokladajú, že by podujatie mohli, v závislosti od vývinu situácie, uskutočniť v septembri alebo októbri.