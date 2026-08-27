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V Horných Lefantovciach chcú zdvojnásobiť kapacitu sociálnych služieb
Objekt s podlahovou plochou viac ako 3759 štvorcových metrov bude mať kapacitu 40 klientov.
Autor TASR
Nitra 27. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) plánuje kúpiť ďalšie zariadenie sociálnych služieb v Horných Lefantovciach v okrese Nitra. Na kúpu zariadenia chce kraj využiť podporu Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) vo výške približne 6,75 milióna eur a vlastné zdroje. Zámer schválili vo štvrtok na svojom zasadnutí krajskí poslanci.
Objekt s podlahovou plochou viac ako 3759 štvorcových metrov bude mať kapacitu 40 klientov. Súčasťou zariadenia budú aj spoločenské a oddychové priestory, priestory na terapiu, kuchyňa a
práčovňa. „Rozširovanie kapacít sociálnych služieb patrí medzi naše priority. V Horných Lefantovciach už začalo fungovať v skúšobnej prevádzke naše nové zariadenie s kapacitou 40 klientov. Dôležitou úlohou je teraz vytvoriť podmienky na to, aby mohlo slúžiť ľuďom v rozšírenej kapacite a dlhodobo poskytovať kvalitnú starostlivosť. Kapacitu by sme chceli rozšíriť na 80 klientov,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.
Objekt s podlahovou plochou viac ako 3759 štvorcových metrov bude mať kapacitu 40 klientov. Súčasťou zariadenia budú aj spoločenské a oddychové priestory, priestory na terapiu, kuchyňa a
práčovňa. „Rozširovanie kapacít sociálnych služieb patrí medzi naše priority. V Horných Lefantovciach už začalo fungovať v skúšobnej prevádzke naše nové zariadenie s kapacitou 40 klientov. Dôležitou úlohou je teraz vytvoriť podmienky na to, aby mohlo slúžiť ľuďom v rozšírenej kapacite a dlhodobo poskytovať kvalitnú starostlivosť. Kapacitu by sme chceli rozšíriť na 80 klientov,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.