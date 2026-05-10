V Horných Otrokovciach vzniká komunitné Drotárske centrum
Autor TASR
Horné Otrokovce 10. mája (TASR) - Na fasádu domu v Horných Otrokovciach v okrese Hlohovec slávnostne osadili veľkorozmerný drôtený ornament, ktorý sa stal novým symbolom vznikajúceho Drotárskeho centra. Výnimočné kolektívne dielo vznikalo niekoľko mesiacov a spojilo ľudí z rôznych oblastí kultúrneho aj verejného života. Za občianske združenie Galéria drôtu o tom TASR informovala Eva Šabová.
„Tento ornament je pre nás úžasný a výnimočný aj tým, že je to komunitné dielo. Nerobil to jeden alebo dvaja autori,“ ozrejmil predseda občianskeho združenia Jozef Šabo. Ornament tvorí symbolických 55 kruhov a podieľalo sa na ňom 37 autorov - drotárov, remeselníkov, podporovateľov tradičnej kultúry, ale aj osobností verejného života.
Osadenie ornamentu na fasádu domu sa uskutočnilo v závere apríla za účasti verejnosti, partnerov projektu a miestnej komunity. Súčasťou podujatia boli aj tvorivé aktivity pre deti. „Žiaci zo Základnej školy v Horných Otrokovciach si pod vedením drotárov vytvorili vlastné drôtené kvety a mali možnosť zoznámiť sa s tradičnými technikami práce s drôtom,“ ozrejmilo združenie.
Podujatie malo komorný a symbolický charakter, stalo sa ďalším krokom v budovaní Drotárskeho centra, ktoré vzniká na základe iniciatívy občianskeho združenia prevažne dobrovoľnícky a s podporou komunity. „Vznikajúce Drotárske centrum má ambíciu stať sa živým priestorom pre uchovávanie a súčasnú prezentáciu drotárskeho remesla, aké na Slovensku nemá obdobu,“ doplnilo.
V budúcnosti by malo slúžiť ako ateliér pre tvorbu drotárov a umelcov, miesto pre tvorivé dielne pre školy a verejnosť, priestor pre živé spoznávanie tradičných techník, menšie výstavy či rezidenčné pobyty umelcov. „Zámerom je vytvoriť otvorené komunitné centrum, ktoré bude prepájať remeslo, kultúru, vzdelávanie a medzigeneračné stretávanie,“ dodalo združenie. Projekt zároveň upozorňuje na význam drotárstva ako súčasti slovenského nehmotného kultúrneho dedičstva zapísaného v UNESCO.
