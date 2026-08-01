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V horskom stredisku Jasná otvárajú nový bike park a slide park
Slide Park je zážitkovo-náučný chodník Medveďa Maxa, ktorý ponúka návštevníkom spojenie pohybu, zábavy a objavovania prírody Nízkych Tatier.
Autor TASR
Demänovská Dolina 1. augusta (TASR) - V horskom stredisku Jasná v sobotu slávnostne otvárajú nový bike park, ktorý postavila obec Demänovská Dolina, a rovnako tak aj Slide Park, ktorý zrealizovalo horské stredisko. Ako TASR informoval hovorca strediska Marián Galajda, okrem toho budú predstavené aj nové zastávky panoramatického chodníka na Chopku, ktorý vznikol v spolupráci Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Horehronie a OOCR Región Liptov.
„Počas celého dňa sa môžete tešiť na bohatý sprievodný program pre deti aj dospelých, skvelú hudbu, energickú atmosféru a množstvo zážitkov pod Chopkom. O hudobný program sa postarajú Kali a dídžej. Nebude chýbať ani adrenalínová trial show v podaní Jána Kočiša,“ uviedol Galajda.
Slide Park je zážitkovo-náučný chodník Medveďa Maxa, ktorý ponúka návštevníkom spojenie pohybu, zábavy a objavovania prírody Nízkych Tatier. „Chodník Medveďa Maxa tvorí sedem tematických toboganov, z ktorých každý patrí jednému zástupcovi fauny v Nízkych Tatrách - medveďovi, jeleňovi, svišťovi, orlovi, vlkovi, rysovi a kamzíkovi. Každý tobogan má iný charakter aj dĺžku, od najkratšieho šesťmetrového svišťa cez 21-metrový tobogan jeleňa až po najdlhší - orla skalného s dĺžkou viac ako 30 metrov,“ spresnil hovorca s tým, že spolu dosahujú celkovú dĺžku 127,63 metra.
Súčasťou atrakcie, ktorá sa nachádza v lokalite Priehyba - Koliesko sú aj náučné tabule, vďaka ktorým sa návštevníci dozvedia viac o živote jednotlivých zvierat. Štart Slide Parku je dostupný pešo aj lanovkami. „Chceli sme vytvoriť miesto, kde si deti nielen zasúťažia a zasmejú sa, ale kde si zároveň odnesú aj niečo navyše - zaujímavé informácie o prírode, v ktorej sa nachádzajú. Tie si môžu prečítať alebo prostredníctvom QR kódov načítať do mobilných telefónov, v ktorých pred nimi jednotlivé zvieratá ožijú a prihovoria sa im,“ doplnil riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.
„Počas celého dňa sa môžete tešiť na bohatý sprievodný program pre deti aj dospelých, skvelú hudbu, energickú atmosféru a množstvo zážitkov pod Chopkom. O hudobný program sa postarajú Kali a dídžej. Nebude chýbať ani adrenalínová trial show v podaní Jána Kočiša,“ uviedol Galajda.
Slide Park je zážitkovo-náučný chodník Medveďa Maxa, ktorý ponúka návštevníkom spojenie pohybu, zábavy a objavovania prírody Nízkych Tatier. „Chodník Medveďa Maxa tvorí sedem tematických toboganov, z ktorých každý patrí jednému zástupcovi fauny v Nízkych Tatrách - medveďovi, jeleňovi, svišťovi, orlovi, vlkovi, rysovi a kamzíkovi. Každý tobogan má iný charakter aj dĺžku, od najkratšieho šesťmetrového svišťa cez 21-metrový tobogan jeleňa až po najdlhší - orla skalného s dĺžkou viac ako 30 metrov,“ spresnil hovorca s tým, že spolu dosahujú celkovú dĺžku 127,63 metra.
Súčasťou atrakcie, ktorá sa nachádza v lokalite Priehyba - Koliesko sú aj náučné tabule, vďaka ktorým sa návštevníci dozvedia viac o živote jednotlivých zvierat. Štart Slide Parku je dostupný pešo aj lanovkami. „Chceli sme vytvoriť miesto, kde si deti nielen zasúťažia a zasmejú sa, ale kde si zároveň odnesú aj niečo navyše - zaujímavé informácie o prírode, v ktorej sa nachádzajú. Tie si môžu prečítať alebo prostredníctvom QR kódov načítať do mobilných telefónov, v ktorých pred nimi jednotlivé zvieratá ožijú a prihovoria sa im,“ doplnil riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.