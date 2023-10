V Hoteli Lomnica sa nahlásená bomba nenašla

Vysoké Tatry 22. októbra (TASR) - V Hoteli Lomnica v Tatranskej Lomnici sa bomba nenašla. Ako TASR za hotel informovala Katarína Židek Gaťašová, jeho zamestnanci dostali v sobotu (21. 10.) podvečer výhražnú správu s informáciou o prítomnosti výbušného zariadenia v jeho priestoroch.



"Na miesto boli okamžite privolaní príslušníci Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru Vysoké Tatry. Hostia boli následne po nahlásení bomby bezpečne evakuovaní do sesterskej prevádzky hotela, reštaurácie Kuszmannov bazár, kde sa o nich personál hotela postaral," uviedla Židek Gaťašová.



Ako povedala, pyrotechnická prehliadka hotela príslušníkmi polície spolu so psovodom a psom špecializovaným na vyhľadávanie výbušnín bola po niekoľkých hodinách ukončená s negatívnym výsledkom.



"V prípade, ak by sa potrebné bezpečnostné práce neukončili do polnoci, mali sme pre hostí zabezpečené ubytovanie v okolitých hoteloch. V tomto prípade sa bude polícia zaoberať podozrením na skutok šírenia poplašnej správy," dodal Peter Mudrý, člen predstavenstva Mores Resort, a. s., ktorá je majiteľom Hotela Lomnica a reštaurácie Kuszmannov bazár.



"Bola vykonaná evakuácia hostí, ako aj samotných zamestnancov a následne bola vykonaná pyrotechnická prehliadka objektu, výsledok bol negatívny. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade v danom prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.