Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera: Súťažili mladí someliéri či baristi

Piešťany 5. apríla (TASR) – Súťaž mladých someliérov, baristov, čokolatierov, teatenderov a barmanov o Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera usporiadala Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK).



"Súťaž je organizovaná hotelovou akadémiou, pričom každú zo súťažných disciplín garantuje uznávaný odborník z praxe. Na medzinárodnej úrovni si v piatich odborných disciplínach zmeralo sily viac ako 90 súťažiacich študentov z 31 stredných odborných škôl, zameraných na hotelierstvo a gastronómiu," uviedol pre TASR riaditeľ hotelovej akadémie Ladislav Blaškovič.



Súťaž sa vrátila po dvojročnej nútenej prestávke. Jedinečnými disciplínami na Slovensku sú disciplíny čokolatier a teatender. "Súťaž je určená študentom odborných škôl, ako aj žiakom základných škôl. Pre študentov je to neopakovateľná príležitosť prezentovať svoje odborné vedomosti a zručnosti a ponúknuť pestrý výber nápojov," informoval riaditeľ školy.



"Zhodli sme sa medzi porotcami, že takto vysokú úroveň podujatia sme ešte nemali. Už len na začiatku, ak si porovnáme čistotu prevedenia, všetci súťažiaci sú mimoriadne profesionálni. Vážime si, že školy pripravujú takéto aktivity, ktoré posúvajú celoslovenskú gastronómiu ďalej," doplnil garant súťaže čokolatierov Karol Stýblo.



Najviac súťažiacich bolo v kategórii baristov. "Do súťaže sa prihlásilo 40 študentov. Počas roka sa uskutoční celkovo šesť súťaží baristov. Z nich vzíde celkový víťaz, ktorý získa hlavnú cenu –vzdelávací zájazd do Brazílie," uviedol pre TASR Oldřich Holiš z Medzinárodného kávového inštitútu.



"Naša súťaž sa snaží priblížiť reálnu prax za barom v školách. Na rozdiel od iných súťaží požadujeme od žiakov pripraviť dva drinky, ako sa to deje v reálnom bare. Je vidieť, ako je prax prepojená so školami. Tí, ktorí chodia praxovať do prevádzok, sú o krok pred tými, ktorí takéto praktické skúsenosti nemajú," povedal pre TASR garant súťaže Barkultur competition junior Ľuboš Rácz.



Pre žiakov základných škôl bola pripravená samostatná súťaž s názvom Mladý gastronóm. "Počas nej žiaci pripravili slávnostnú veľkonočnú tabuľu a jednoduchý dezert. Súťaž je príležitosťou a inšpiráciou pre mladých ľudí, ktorí pod vedením pedagógov načerpali nové obohacujúce poznatky z gastronómie a hotelierstva. V rámci podujatia sa nielen súťažiaci, ale aj študenti školy stretli s odborníkmi z praxe," povedal Blaškovič.