V Hotelovej akadémii v Piešťanoch chýba počas pandémie študentom prax

Piešťany 22. januára (TASR) - Gastronómia a hotelierstvo patrili medzi najpostihnutejšie sektory počas pandémie. Odrazilo sa to aj na vzdelávaní v praktických podmienkach, uviedol riaditeľ Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch Ladislav Blaškovič.



Zariadenia cestovného ruchu a gastronómie boli veľkú časť obdobia zatvorené. "Dobehnúť vzdelávanie v praktických podmienkach v plnom rozsahu nie je aktuálne možné. Verím, že súčasným prvákom a druhákom to dokážeme vynahradiť v ďalších ročníkoch," uviedol Blaškovič.



Aktuálna doba preverila pripravenosť učiteľov odborných predmetov vedieť poskytnúť praktické skúsenosti žiakom prostredníctvom online priestoru. "To sa samozrejme nedá na 100 percent, a preto očakávame, že školy budú otvorené čo najdlhšie, aby žiaci mohli dobehnúť predovšetkým odbornú a praktickú prípravu," uviedol riaditeľ odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je zriaďovateľom akadémie, Stanislav Pravda.



Organizácia vyučovania počas pandémie bola náročná. "Prechádzali sme z dištančnej na prezenčnú formu. Počas prezenčnej formy sme sa snažili prispôsobovať výučbu tak, aby dominovala predovšetkým praktická príprava. Aktuálne učíme na celej škole prezenčne," informoval riaditeľ akadémie.



Ako doplnil, na škole sa podarilo veľmi rýchlo prejsť na online vzdelávanie. "Učitelia boli kompletne vybavení informačno-komunikačnými technológiami aj vďaka prostriedkom TTSK a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Samozrejme, žiadnym spôsobom sa na odbornej škole nedá nahradiť prezenčná forma vyučovania," uviedol Blaškovič.



Škola napriek aktuálnej zložitej situácii plánuje podujatia smerom do budúcnosti. "Naplánovaného toho máme veľa. Či už tradičné Gastro Vianoce, Deň otvorených dverí, bankety alebo gastronomicko-spoločenské podujatia. Tento rok sa má uskutočniť Festival letectva, verím, že na ňom budeme participovať. Dúfame, že sa už vrátime do normálu a budeme sa učiť každý deň," doplnil riaditeľ akadémie.



Hotelová akadémia mala pred pandémiou dobrú spoluprácu aj so zahraničnými školami. "Boli sme v dvoch projektoch Erasmus+. Išlo o také projekty, v ktorých však nebolo možné počas obmedzení pokračovať. Ponuky na výmeny a stáže chodia na dennodennej báze a hneď ako to bude možné, opäť obnovíme cezhraničnú spoluprácu," uviedol Blaškovič.