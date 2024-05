V hotelovej škole vo Zvolene plánuje kraj obnoviť praktické vyučovanie

Banská Bystrica 26. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje obnoviť stredisko praktického vyučovania pre strednú hotelovú školu vo Zvolene. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Cieľom projektu je zvýšenie kvality a zatraktívnenie stredného odborného vzdelávania v okrese Zvolen, a to modernizáciou strediska praktického vyučovania a jeho materiálno-technického vybavenia. Súčasťou sú aj aktualizácia štátnych a školských vzdelávacích programov i vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Podľa hovorkyne to budú aj aktivity na zvýšenie atraktívnosti stredného odborného vzdelávania.



Dodala, že rekonštrukcia strediska praktického vyučovania vo zvolenskom hoteli zjednoduší odborný výcvik a spraví ho atraktívnym. "Zároveň zvýši prevádzkovú bezpečnosť a zlepší energetickú efektívnosť spotrebičov," podotkla. Spomenula, že aktualizácia a inovácia školských vzdelávacích programov a spolupráca so zamestnávateľmi pomôžu k zjednoteniu učiva s potrebami praxe.



Celková výška oprávnených výdavkov projektu je podľa BBSK 861.575 eur. Nenávratný finančný príspevok bude tvoriť 92 percent, osem percent bude financovať kraj. "Začiatok projektu závisí od ukončenia verejného obstarávania a prevádzkových možností školy," uviedla. Doplnila, že s niektorými aktivitami by chceli začať v tomto roku. Predpoklad začiatku stavebných prác je v januári v roku 2025 a ukončenie v marci toho istého roka.