V Hrabovci nad Laborcom horel lesný traktor
Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha.
Autor TASR
Hrabovec nad Laborcom 16. septembra (TASR) - Hasiči v pondelok (15. 9.) popoludní zasahovali pri požiari lesného kolesového traktora v ťažko dostupnom teréne v katastri obce Hrabovec nad Laborcom v okrese Humenné. Ako informuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti, predbežnou príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha.
„Majiteľ traktora sa pred príchodom hasičov snažil začínajúci požiar uhasiť pomocou hasiaceho prístroja, no bez úspechu. Pre nepriechodnosť lesnej cesty pre cisternovú automobilovú striekačku zasahovali hasiči pomocou štvorkoliek,“ uviedli. Požiar zlikvidovali dvoma vysokotlakovými prúdmi zo štvorkoliek a tromi prenosnými hasiacimi prístrojmi.
Majiteľovi vznikla v dôsledku požiaru škoda, ktorú predbežne vyčíslili na 120.000 eur. Na mieste zasahovalo šesť príslušníkov HaZZ z Humenného a Medzilaboriec s tromi kusmi techniky.
