Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Regióny

V Hrabovci nad Laborcom horel lesný traktor

.
Snímka zo zásahu. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor SR

Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha.

Autor TASR
Hrabovec nad Laborcom 16. septembra (TASR) - Hasiči v pondelok (15. 9.) popoludní zasahovali pri požiari lesného kolesového traktora v ťažko dostupnom teréne v katastri obce Hrabovec nad Laborcom v okrese Humenné. Ako informuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti, predbežnou príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha.

„Majiteľ traktora sa pred príchodom hasičov snažil začínajúci požiar uhasiť pomocou hasiaceho prístroja, no bez úspechu. Pre nepriechodnosť lesnej cesty pre cisternovú automobilovú striekačku zasahovali hasiči pomocou štvorkoliek,“ uviedli. Požiar zlikvidovali dvoma vysokotlakovými prúdmi zo štvorkoliek a tromi prenosnými hasiacimi prístrojmi.

Majiteľovi vznikla v dôsledku požiaru škoda, ktorú predbežne vyčíslili na 120.000 eur. Na mieste zasahovalo šesť príslušníkov HaZZ z Humenného a Medzilaboriec s tromi kusmi techniky.


.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda