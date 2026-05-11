V Hrabskom si pripomenuli 50. výročie úmrtia blahoslaveného V. Hopka
Autor TASR
Bardejov 11. mája (TASR) - V Hrabskom, rodnej obci blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka sa v nedeľu (10. 5.) uskutočnila archieparchiálna odpustová slávnosť. Duchovenstvo a veriaci gréckokatolíckej cirkvi si ňou pripomenuli 50. výročie jeho úmrtia. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.
Slávnosť začala modlitbou svätého ruženca a pokračovala molebenom k blahoslavenému hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita a spolu s ním koncelebroval vladyka Kurt Burnette, eparchiálny biskup z Passaicu (USA), ktorý je v tomto čase na pracovno-pastoračnej ceste v Európe. Spolu s biskupmi koncelebrovalo viac ako 30 kňazov a na slávnosti sa zúčastnilo aj veľa rehoľných sestier a veriacich zo širokého okolia.
V homílii vladyka Jonáš podľa Pavlišinoviča poukázal na viaceré historické skutočnosti zo života blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka. Ako povedal, Hopko aj v časoch prenasledovania zostal človekom odpustenia, služby a hlbokej viery. Osobitne vyzdvihol jeho obetavú službu gréckokatolíckej cirkvi po roku 1968, keď napriek podlomenému zdraviu povzbudzoval veriacich, vysviacal kňazov a pomáhal pri obnove cirkevného života. V homílii zároveň pripomenul jeho jednoduchosť, blízkosť k obyčajným ľuďom a schopnosť niesť utrpenie v tichosti a dôvere v Boha.
Na konci slávnosti sa prihovoril všetkým pútnikom aj vladyka Kurt Burnette, ktorý vyzdvihol osobnosť vladyku Vasiľa Hopka ako muža, ktorý v ťažkých časoch komunizmu zostal verný Božiemu slovu a Svätému Otcovi, pričom poukázal na realitu dnešnej doby, ktorej nedominuje žiadne obmedzenie slobody či vierovyznania, ale samotná sloboda, túžba po moci a peniazoch robí ľudí ešte viac neslobodnými a spútanými.
Blahoslavený Vasiľ Hopko bol gréckokatolícky biskup, mučeník komunistického režimu a významná osobnosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Narodil sa 21. apríla 1904 v Hrabskom. Pre svoju vieru a vernosť pápežovi bol počas totalitného režimu väznený a trpel prenasledovaním. Pápež sv. Ján Pavol II. ho vyhlásil za blahoslaveného v roku 2003 počas návštevy Slovenska. Gréckokatolícka cirkev si jeho sviatok pripomína každoročne 11. mája, teda v deň, kedy prijal biskupskú chirotóniu (11. máj 1947). Jeho ostatky sú uložené v bočnej kaplnke Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
