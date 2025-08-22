< sekcia Regióny
V Hrabušiciach kritizujú situáciu od spustenia obnovy železnice
Ešte pred začiatkom prác samospráva kontaktovala prevádzkovateľa stavby a upozornila na možné negatívne vplyvy zvýšenej dopravy.
TASR
Hrabušice 22. augusta (TASR) - Obyvatelia obce Hrabušice v Spišskonovoveskom okrese sa sťažujú na dopravnú situáciu po spustení opráv na železničnej trati. Obec na sociálnej sieti zverejnila oficiálny list podpísaný „nespokojnými občanmi“, v ktorom vyjadrujú obavy a nesúhlas s komplikáciami, ktoré modernizácia priniesla. Zvažujú i blokovanie cesty. Samospráva obyvateľov ubezpečuje, že vzniknutú situáciu sa snaží riešiť.
„Podľa obsahu listu je prejazd nákladných vozidiel v mnohých prípadoch nebezpečný a ohrozuje bezpečnosť obyvateľov,“ uviedla obec. Občania sa sťažujú na nedodržiavanie rýchlosti, vytváranie prachu z nekrytého nákladu, odlietavajúce kamene a nečistoty či znečisťovanie a poškodzovanie vozovky i otrasy domov. Tento stav je podľa nich dlhodobo neudržateľný a žiadajú obec, aby podnikla patričné kroky na nápravu. Navrhujú napríklad zvýšenú kontrolu dodržiavania rýchlosti, zabezpečiť dohľad nad zabezpečením nákladu, prípadne obmedziť tranzit cez obec, respektíve presmerovanie na obchádzkové trasy tak, aby bol v čo najväčšej miere znížený nepriaznivý vplyv na obyvateľov a ich majetok. Nespokojní obyvatelia dokonca zvažujú blokovanie problémových úsekov.
„Obyvateľov uisťujeme, že situáciu od začiatku zvýšeného prejazdu nákladných áut aktívne riešime. Úplné obmedzenie tranzitu ťažkej dopravy alebo jej presmerovanie na obchádzkové trasy, žiaľ, nie je technicky možné. Samotná rekonštrukcia železničnej trate je vyhlásená za strategickú stavbu, čo znamená, že má zásadný význam pre rozvoj nášho regiónu,“ skonštatovala obec.
Ešte pred začiatkom prác samospráva kontaktovala prevádzkovateľa stavby a upozornila na možné negatívne vplyvy zvýšenej dopravy – nielen na miestne komunikácie, ale aj na rodinné domy stojace popri trase. Na základe podnetov od obce v dotknutom úseku dvakrát vykonali pasportizáciu budov, ktorá zaznamenáva aktuálny stav nehnuteľností a slúži ako dôležitý dôkaz v prípade, že by došlo k poškodeniu majetku. Vlastníci týchto budov tak majú možnosť uplatniť si prípadné náhrady škôd u prevádzkovateľa stavby.
„List od ‚nespokojných občanov‘ postúpime prevádzkovateľovi stavby. Predtým by sme však radi poznali podrobnejšie informácie k jednotlivým bodom uvedeným v liste. Preto vyzývame jeho autorov, aby nás kontaktovali na telefónnom čísle 053 324 95 11 alebo mailom obec@hrabusice.sk a dohodli si osobné stretnutie s vedením obce a zástupcami realizátora výstavby. Na stretnutí by sme spoločne prebrali jednotlivé body,“ uzavrela obec.
