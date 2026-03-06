< sekcia Regióny
V Hradišti sa rozhorela strecha rodinného domu
Autor TASR
Hradište 6. marca (TASR) - Zásah hasičov si v piatok skoro ráno vyžiadal požiar strechy rodinného domu v Hradišti (okres Partizánske). Pri udalosti sa nikto nezranil, príčiny požiaru zisťujú. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.
Požiar hasičom nahlásili krátko po 3.30 h, zasiahol strechu i podkrovie rodinného domu. Majiteľ domu sa po príchode hasičov na miesto nachádzal bez zranení mimo domu. „Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch nasadili s cieľom lokalizácie požiaru postupne tri hasebné prúdy, v objekte vykonali prieskum termovíznou kamerou, rozoberali strešnú konštrukciu a ochladzovali okolie požiariska, vyhľadávali a postupne likvidovali lokálne ohniská,“ opísal Petrík.
Požiar podľa neho hasiči lokalizovali krátko pred 6.00 h, zlikvidovali ho krátko po 8.30 h. „Na miesto udalosti sa dostavil zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodal Petrík.
Pri požiari zasahovali piati príslušníci z Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Partizánskom s dvoma cisternovými vozidlami, dvaja príslušníci z OR HaZZ v Bánovciach nad Bebravou s výškovou technikou a traja príslušníci OR HaZZ v Prievidzi s jedným cisternovým vozidlom. Počas zásahu profesionálnym hasičom asistovali členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Skačany a Diviacka Nová Ves.
