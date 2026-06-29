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V Hranovnici a v Spišskom Štiavniku otvorili nové školy
V Hranovnici vznikol nový pavilón s ôsmimi triedami a kapacitou pre 160 žiakov, a to vďaka investícii 1,7 milióna eur.
Autor TASR
Hranovnica/Spišský Štiavnik 29. júna (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v pondelok slávnostne otvoril dve novovybudované školy, a to v obci Hranovnica v okrese Kežmarok a v Spišskom Štiavniku v Popradskom okrese. Vďaka tomu sa podarí v týchto školách odstrániť dvojzmennú prevádzku. Rezort školstva finančne podporil ich výstavbu zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR.
„Je veľmi dôležité, aby mali deti bez ohľadu na to, kde žijú, kde sa narodili, z akej rodiny pochádzajú, rovnaké podmienky na vzdelávanie, a tak aj lepšiu šancu uspieť. Vieme, že často práve deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít potrebujú vzdelávanie od veľmi ranného veku,“ podotkol minister. Podľa neho jediným receptom na odstraňovanie dlhodobej chudoby a sociálneho znevýhodnenia je práve vzdelávanie, inak by sa mohli problémy len prehlbovať.
V Hranovnici vznikol nový pavilón s ôsmimi triedami a kapacitou pre 160 žiakov, a to vďaka investícii 1,7 milióna eur. Riaditeľ školy Lukáš Chovan uviedol, že výstavba trvala od októbra 2025. „Šlo to veľmi rýchlo a promptne, hoci sa stavalo aj cez zimu. Vďaka tomu budú môcť deti chodiť do školy ráno, pretože dvojzmenná prevádzka narúšala celý režim školskej komunite aj rodičom,“ zhodnotil riaditeľ. Verí, že sa vďaka tomu podarí zlepšiť i školskú dochádzku. Školu aktuálne navštevuje 438 detí. Okrem nových tried v budove vznikli aj nové sociálne zariadenia, zborovňa a technická miestnosť.
V Spišskom Štiavniku bol zrealizovaný projekt za viac ako 2,3 milióna eur, ktorý priniesol rovnako osem nových tried s kapacitou pre 208 žiakov.
Drucker dodal, že na Slovensku bol problém s dvojzmennou prevádzkou najmä v prípade škôl, ktoré navštevujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Keď som prišiel ako minister školstva, tak bol podaný len jeden jediný projekt na odstránenie dvojzmennej prevádzky, viaceré sa pripravovali, žiaľ, niektoré projekty boli zlé a Európska únia by nám ich neschválila, pretože nespĺňali takzvaný 3D model a iné podmienky,“ podotkol s tým, že na Slovensku pred zavedením zákazu dvojzmennej prevádzky zo strany ministerstva evidovali 48 lokalít, kde sa deti vzdelávali dopoludnia aj popoludní. V súčasnosti už dvojzmennú prevádzku odstránili v štyridsiatich z nich.
„Podarilo sa nám naplniť ciele v rámci plánu obnovy, pretože sme reálne chodili do regiónov a s ľuďmi sme rozprávali. Mnohí z nich sa báli do toho ísť. Ochota a vôľa je na strane samospráv a zákaz dvojzmennej prevádzky sme zaviedli aj preto, aby sa všetci pohli. Pretože takú výnimočnú príležitosť, aká bola v prípade plánu obnovy a odolnosti, keď sme získali desiatky miliónov eur na budovanie nových škôl, by sme nemali,“ uzavrel minister.
„Je veľmi dôležité, aby mali deti bez ohľadu na to, kde žijú, kde sa narodili, z akej rodiny pochádzajú, rovnaké podmienky na vzdelávanie, a tak aj lepšiu šancu uspieť. Vieme, že často práve deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít potrebujú vzdelávanie od veľmi ranného veku,“ podotkol minister. Podľa neho jediným receptom na odstraňovanie dlhodobej chudoby a sociálneho znevýhodnenia je práve vzdelávanie, inak by sa mohli problémy len prehlbovať.
V Hranovnici vznikol nový pavilón s ôsmimi triedami a kapacitou pre 160 žiakov, a to vďaka investícii 1,7 milióna eur. Riaditeľ školy Lukáš Chovan uviedol, že výstavba trvala od októbra 2025. „Šlo to veľmi rýchlo a promptne, hoci sa stavalo aj cez zimu. Vďaka tomu budú môcť deti chodiť do školy ráno, pretože dvojzmenná prevádzka narúšala celý režim školskej komunite aj rodičom,“ zhodnotil riaditeľ. Verí, že sa vďaka tomu podarí zlepšiť i školskú dochádzku. Školu aktuálne navštevuje 438 detí. Okrem nových tried v budove vznikli aj nové sociálne zariadenia, zborovňa a technická miestnosť.
V Spišskom Štiavniku bol zrealizovaný projekt za viac ako 2,3 milióna eur, ktorý priniesol rovnako osem nových tried s kapacitou pre 208 žiakov.
Drucker dodal, že na Slovensku bol problém s dvojzmennou prevádzkou najmä v prípade škôl, ktoré navštevujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Keď som prišiel ako minister školstva, tak bol podaný len jeden jediný projekt na odstránenie dvojzmennej prevádzky, viaceré sa pripravovali, žiaľ, niektoré projekty boli zlé a Európska únia by nám ich neschválila, pretože nespĺňali takzvaný 3D model a iné podmienky,“ podotkol s tým, že na Slovensku pred zavedením zákazu dvojzmennej prevádzky zo strany ministerstva evidovali 48 lokalít, kde sa deti vzdelávali dopoludnia aj popoludní. V súčasnosti už dvojzmennú prevádzku odstránili v štyridsiatich z nich.
„Podarilo sa nám naplniť ciele v rámci plánu obnovy, pretože sme reálne chodili do regiónov a s ľuďmi sme rozprávali. Mnohí z nich sa báli do toho ísť. Ochota a vôľa je na strane samospráv a zákaz dvojzmennej prevádzky sme zaviedli aj preto, aby sa všetci pohli. Pretože takú výnimočnú príležitosť, aká bola v prípade plánu obnovy a odolnosti, keď sme získali desiatky miliónov eur na budovanie nových škôl, by sme nemali,“ uzavrel minister.