V Hranovnici chcú odstrániť dvojzmennú prevádzku školy

Hranovnica 19. apríla (TASR) - V obci Hranovnica neďaleko Popradu chcú odstrániť dvojzmennú prevádzku miestnej školy. Obec v tejto súvislosti podala žiadosť o dotáciu z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Starostka Angelika Farkašová pre TASR potvrdila, že ukončenie prác je nevyhnutné naplánovať tak, aby bola o rok stavba skolaudovaná. Samospráva už podpísala zmluvu o dielo so zhotoviteľom, z ktorej vyplýva, že celková cena stavby dosiahne takmer 1,2 milióna eur.



„Predmetom realizácie je novostavba budovy základnej školy, spevnené plochy, parkovisko a pridružená infraštruktúra - školské ihrisko a všetko, čo je v areáli súčasnej základnej školy,“ priblížila starostka s tým, že cieľom projektu je najmä odstránenie dvojzmennej prevádzky. Vzdelávanie detí z Hranovnice v súčasnosti realizujú dopoludnia aj popoludní práve pre nedostatočnú kapacitu. V prípade úspešnej žiadosti o dotáciu by mali práce trvať do februára 2026.



Projekt rieši vybudovanie novej samostatnej budovy pre 160 žiakov, ktorá bude v bezprostrednej blízkosti existujúcej základnej školy. Tú v súčasnosti navštevuje 449 žiakov. V obci už v minulosti postavili novú budovu materskej školy, ktorá zatiaľ podľa starostky kapacitne postačuje.