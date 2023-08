V Hranovnici zachytili počas vyšetrení tri prípady TBC

Hranovnica 26. augusta (TASR) - V obci Hranovnica v okrese Poprad zachytili zdravotníci tri prípady tuberkulózy (TBC). V piatok (25. 8.) a v sobotu tam zisťovali prítomnosť ochorenia u ľudí z miestnej osady. Išlo o preventívnu akciu, keďže od začiatku roka tam zaregistrovali 16 nakazených, z toho šesť detí. Jeden miestny obyvateľ dokonca ochoreniu podľahol. Miestni sa mohli prísť dobrovoľne otestovať.



"Za dva dni sme celkovo vyšetrili 181 dospelých a 252 detí. Pre záujem zo strany dospelých budeme v utorok (29. 8.) pokračovať ešte formou pľúcnej ambulancie vo Vyšných Hágoch aj v súčinnosti s armádou Slovenskej republiky. Zo 181 vyšetrených obyvateľov v troch prípadoch s najväčšou pravdepodobnosťou ide o tuberkulózu. Hneď sme ich objednali na pondelok (28. 8.) na hospitalizáciu. Ďalších 17 pacientov má nález, ktorý na pľúcach treba doriešiť. Prídu v pondelok a v stredu (30. 8.) na vyšetrenie na pľúcnu ambulanciu," uviedol pre TASR primár oddelenia pneumológie a ftizeológie národného ústavu vo Vyšných Hágoch Ivan Solovič.



Podľa jeho slov môže ísť v niektorých prípadoch ľudí s nálezom možno o nádorové ochorenie alebo iné nešpecifické pľúcne ochorenie. "To znamená, že sú to s najväčšou pravdepodobnosťou netuberkulózne, buď pozápalové zmeny, alebo iné zmeny v rámci hrudníka, ktoré treba doriešiť," doplnil Solovič.



Ozbrojené sily (OS) SR poskytli zdravotníkom prenosný röntgen, ľudí vyšetrovali od piatkového rána v miestnej materskej škole. Pracovníci Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci zároveň odoberali krv deťom do 15 rokov, aby zistili prítomnosť latentnej tuberkulóznej infekcie.



V Hranovnici aktuálne platí mimoriadna situácia, aby mohli požiadať o prenosný röntgen OS SR a vykonať tak aktívny skríning obyvateľstva. Starostka Angelika Farkašová uviedla, že problém so zvýšeným počtom nakazených majú približne dva roky. Dôvodom je podľa nej najmä strach zo strany obyvateľov, neznalosť problematiky a tiež nedodržiavanie liečby u nakazených. Celý týždeň v pokojnom duchu robili aktívnu osvetu medzi obyvateľmi. Zatiaľ podľa nej nehrozí obci žiadna karanténa.



Solovič dodal, že tuberkulóza je liečiteľná choroba a liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou. Ide o bakteriálnu infekciu, prenáša sa však kvapôčkovou formou podobne ako chrípka či COVID-19. Vlani zaregistrovali na Slovensku 144 prípadov nákazy.