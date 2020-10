V Hriňovej otestovali vyše 2300 ľudí, koľko je pozitívnych, nevedia

Hriňová 31. októbra (TASR) – V meste Hriňová v Detvianskom okrese bolo v sobotu o 16.00 h otestovaných 2314 ľudí na ochorenie COVID-19. Pre TASR to uviedol primátor Hriňovej Stanislav Horník s tým, že je to 44 percent z počtu obyvateľov mesta vo veku od desať do 65 rokov. „Takýto záujem sme neočakávali. Zdravotníci a dobrovoľníci si zaslúžia uznanie,“ doplnil s tým, že presné informácie o počte pozitívne testovaných ľudí zatiaľ mesto nemá k dispozícii.



V meste pod Poľanou všetky odberné miesta v sobotu ráno otvorili načas aj s materiálom a dostatkom zdravotníkov.



V Hriňovej je k dispozícii osem odberných miest. „Využívame priestory dvoch školských telocviční, výrobnú halu v priemyselnom areáli, mestské kultúrne stredisko a mestský štadión,“ ukončil Horník.