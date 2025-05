V Hriňovej planujú letné kúpalisko otvoriť už 1. júna

Hriňová 25. mája (TASR) - Letné kúpalisko v Hriňovej v Detvianskom okrese plánuje tohtoročnú sezónu otvoriť 1. júna. TASR o tom informoval riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.



Dodal, že od rána pre návštevníkov pripravujú program, športové, logické a tímové aktivity i občerstvenie. Do areálu doplnili ležadlá a pribudli aj vonkajšie fontány s pitnou vodou. „Keďže sme výšku vstupného za posledné sezóny neupravovali a náklady na prevádzku každoročné rastú, musíme pristúpiť na miernu úpravu,“ zdôraznil s tým, že ceny vzrastú v priemere o 15 percent za jeden vstup.



Ako ďalej uviedol, počas tohto leta pripravujú aj oddychový priestor v ovocnom sade nad kúpaliskom. V ňom je 35 tradičných odrôd ovocných stromov. Pribudnú náučný chodník s informáciami o jednotlivých odrodách, interaktívny domček, hojdačka a altánok. „Využívať ho budú ľudia na aktívny oddych, chceme aj aktivity o životnom prostredí pre deti a mládež,“ spomenul s tým, že plánujú aj vzdelávanie pre ovocinárov s možnosťou zobrať si štepy tradičných stromov.



Podľa neho priestor prešiel pred začiatkom sezóny pravidelnou komplexnou údržbou, skontrolovali stav technologickej časti a dosadili zeleň. Počas leta plánujú opäť sprievodné akcie. Sú to napríklad turnusy plaveckých kurzov, bazénové zábavy s večerným kúpaním i precvičovanie jogy. Súčasťou bude aj turnaj v plážovom volejbale. „Tradične bude k dispozícii ranné plávanie v čase od 6.00 do 7.00 h a taktiež večerné plávanie v čase od 17.00 do 19.00 h vo vyhradených plaveckých dráhach,“ pripomenul.



Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní viacerých menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén.