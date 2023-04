V Hriňovej sa na Veľkú noc pripravujú aj ľudia z domova dôchodcov

Hriňová 6. apríla (TASR) – Prípravou výslužky pre kúpačov, maľovaním vajíčok i výzdobou spoločných priestorov sa pripravujú na Veľkú noc klienti domova sociálnych služieb v Hriňovej v Detvianskom okrese. TASR to potvrdila jeho riaditeľka Mária Matúšková.



Pripomenula, že počas týchto kresťanských sviatkov jedia hriňovskí seniori typické potraviny. "Napríklad na Zelený štvrtok máme špenátovú polievku. Na Veľký piatok dodržiavame pôst, takže počas dňa jeme len bezmäsité jedlá," priblížila. Dodala, že sviatočné jedlá majú na Veľkonočnú nedeľu a v pondelok. "Počas 40-dňového pôstu sa denne ľudia spolu modlia. V marci boli v kostole na Raticovom Vrchu, kde sa zúčastnili krížovej cesty," spresnila. Podľa jej slov mal tento výlet u nich veľký úspech. "Pomodlili sa, boli v prírode, svietilo nám slnko," objasnila.



Riaditeľka ďalej informovala, že pred sviatkami prišli do domova kapucíni z Raticovho Vrchu. Spovedali všetkých, ktorí prejavili záujem. V nedeľu (9. 4.) prídu odslúžiť slávnostnú svätú omšu. "V zariadení máme veľa katolícky založených ľudí. Toto obdobie je tak pre nich nesmierne dôležité a pripisujú mu veľký význam," konštatovala.



Ako doplnila, s prípravou na Veľkú noc začínajú každý rok v predstihu. "Zasielame spolu s obyvateľmi veľkonočné pozdravy ich rodinám," spomenula s tým, že niektorí klienti idú počas sviatkov k svojim rodinám. "Tento rok sa nám zatiaľ nahlásilo 11. Väčšinou chodia príbuzní za nimi k nám do zariadenia," povedala. Dôchodcovia podľa nej kúpili sladkosti a koláče, aby mohli ponúkať návštevy. "Chlapi majú voňavky a pripravujú sa na oblievačku a šibačku, ktorá u nás býva decentná pre vek a zdravotné problémy seniorov," poznamenala. "Ženy si kúpili veľkonočnú výslužku a spoločne sa tešia na sviatky jari. Po 40-dňovom pôste plánujeme ľudovú zábavu," ukončila Matúšková.



Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Hriňovej poskytuje sociálnu starostlivosť seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu. Stará sa o nich vyše 40 zamestnancov a všetkých prijímateľov sociálnych služieb je spolu približne 90.