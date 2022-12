V Hriňovej sa na Vianoce pripravujú aj ľudia z domova dôchodcov

Hriňová 23. decembra (TASR) – Pečením medovníkov, skúškami vianočných kolied i zdobením stromčekov sa pripravujú na Vianoce klienti domova sociálnych služieb v Hriňovej v Detvianskom okrese. TASR to potvrdila hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, ktorý je jeho zriaďovateľom.



Pripomenula, že na Štedrý deň sa s nimi chystá večerať riaditeľka Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Hriňová. "Veľa z nich ani nechce ísť zo zariadenia, cítia sa tam doma a spoločne trávia vianočné a novoročné sviatky," spomenula s tým, že niektorí ľudia však pôjdu na sviatky k príbuzným. Tí, ktorí ostanú v zariadení, budú mať návštevy, ktoré sú podľa hovorkyne neobmedzené.



Ako dodala, nový rok začínajú seniori v zariadení novoročnou schôdzou a aj vystúpením Troch kráľov v podaní folklórneho súboru. "Zamestnanci do služby prinesú koláče a spolu s klientmi zaspomínajú na Vianoce a na Nový rok tak, ako si ich pamätajú z detstva a mladosti," podotkla hovorkyňa.



Uviedla, že počas decembra mali ľudia v domove viaceré vianočné aktivity. Navštívil ich Mikuláš a piekli medovníky, čím sa zapojili do hriňovskej výstavy s názvom Medovníkové mesto. Skrášľovali zariadenie a mali aj vianočné posedenie s deťmi z hriňovskej základnej školy a so žiakmi špeciálnej školy v Detve. "Počas Vianoc a na Nový rok budú mať v zariadení sväté omše," spresnila. Deň pred Štedrým večerom im podľa jej slov odovzdajú krabice šťastia, ktoré si pre nich pripravili deti zo škôl a dobrovoľníci z Hriňovej i deti zo špeciálnej školy v Detve.



Štepáneková konštatovala, že v predchádzajúcich rokoch klienti nevyužívali služby psychológov. "Majú bohatý program, vedenie zariadenia sa snaží, aby sviatky prežívali pokojne a príjemne," ukončila.