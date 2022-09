V Hriňovej sa o post primátora uchádzajú dvaja kandidáti

Hriňová 26. septembra (TASR) – O post primátora mesta Hriňová v Detvianskom okrese sa budú v jesenných komunálnych voľbách uchádzať dvaja kandidáti. Okrem súčasného primátora Stanislava Horníka je to Erika Marková. TASR to potvrdila Slávka Gombalová z mestskej volebnej komisie.



Pripomenula, že Horník kandiduje ako nezávislý a Markovú podporuje koalícia Republika a Smer-SD.



Poslanecký zbor v Hriňovej má v súčasnosti 13 poslancov, počet ostane nezmenený aj v nadchádzajúcom volebnom období. Na tohtoročné voľby sú určené štyri volebné obvody, v ktorých sa volia v jednom piati, v dvoch ďalších po troch poslancov a v štvrtom dvaja poslanci. Na poslanecké miesta v mestskom zastupiteľstve je podľa volebnej komisie zaregistrovaných 27 uchádzačov.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.