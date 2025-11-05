< sekcia Regióny
V Hriňovej sa prvýkrát uskutoční Slovenský pohár v zimnom plávaní
Autor TASR
Hriňová 5. novembra (TASR) - Na kúpalisku v Hriňovej v Detvianskom okrese sa počas druhého novembrového víkendu uskutoční Slovenský pohár v zimnom plávaní. V súčasnosti sa už môžu záujemcovia registrovať. TASR o tom informoval riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.
Plavci sa na tomto podujatí stretnú pod Poľanou prvýkrát, a to v sobotu (8. 11.) ráno. Pôjde o prvé kolo v rámci slovenského pohára. „Privítame približne 130 plavcov z celého Slovenska, ktorí si zmerajú sily v plaveckých disciplínach na tratiach,“ objasnil. Ich dĺžky budú 1000, 750, 500, 250, 100 a 50 metrov. Registrácia je na webe slovenského pohára v zimnom plávaní.
Ako uviedol, špeciálnu disciplínu pripravili pre plavkyne a plavcov z Podpoľania, ktorí budú súťažiť na trati sto metrov voľným spôsobom. Najlepší plavec získa titul Podpoliansky ľadoborec, najlepšia plavkyňa zas Podpolianska ľadová žena. Víťazí budú na jeden rok držiteľmi putovného pohára primátora mesta Hriňová. „Účastníkov čaká hriňovské kúpalisko s výhľadom na Poľanu i komunita otužilcov i plavcov,“ zhrnul Horník.
Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén.
