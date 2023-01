V Hriňovej sa vlani narodilo 68 detí, o jedno viac ako v roku 2021

Hriňová 12. januára (TASR) – V uplynulom roku sa v meste Hriňová v Detvianskom okrese narodilo 68 detí, oproti roku 2021 je to viac o jedno. TASR to potvrdila Ivana Sujová z hriňovského mestského úradu.



Pripomenula, že viac bolo chlapcov, a to 36. Medzi najobľúbenejšie mená patrili Jakub a Adam. Dievčat bolo 32, z mien prevládali Ella, Mia a Natália. Rodičia v Hriňovej dali deťom aj netradičné mená, patria sem dievčenské Lorin a chlapčenské Nedim. Podľa nej v roku 2021 sa rodičom narodilo 67 detí, z toho 37 chlapcov a 30 dievčat.



Sujová podotkla, že v minulom roku zomrelo 85 Hriňovčanov, z toho 43 mužov a 42 žien. Sobášov bolo 55. Ako dodala, v roku 2021 bolo zosnulých v meste pod Poľanou 131 a sobášov 54.



Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 v meste žilo v momente sčítania 7182 obyvateľov, z toho 51,2 percenta žien a 48,8 percenta mužov. Najväčšia časť obyvateľov bola v produktívnom veku od 15 do 64 rokov. Najviac obyvateľov, 76,83 percenta, sa prihlásilo k rímskokatolíckemu vyznaniu.