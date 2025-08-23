< sekcia Regióny
V Hriňovej v sobotu ukážu, ako sa kedysi gazdovalo na lazoch
Vo večerných hodinách sa na Raticovom vrchu uskutoční aj 19. ročník medzinárodného festivalu ľudových hudieb s názvom Muziky pod Poľanou.
Autor TASR
Hriňová 23. augusta (TASR) - Ukážky tradičných remesiel a poľnohospodárskych prác, ale aj bohatý kultúrny program ponúka 14. ročník podujatia Gazdovanie na Hriňovských lazoch, ktorý sa v sobotu koná na Raticovom vrchu v Hriňovej v okrese Detva. Podujatie nesie tento rok podtitul Vyšívanie krivou ihlou na Podpoľaní.
„Gazdovské dvory sa otvoria o 10.00 h a sú hlavnou časťou Gazdovania na Hriňovských lazoch,“ informovalo mesto Hriňová, ktoré podujatie organizuje. Dodalo, že otvorených bude do 30 dvorov a lokácií, v ktorých si môžu návštevníci pozrieť činnosti späté so životom na lazoch.
Návštevníci uvidia ukážky tradičných remesiel ako vyšívanie krivou ihlou, sklárstvo či kováčstvo. Predvedú tiež tradičné poľnohospodárske práce, ako žatva, kopanie zemiakov a oranie za koňom. K podujatiu neodmysliteľne patria aj dvory s regionálnymi špecialitami a bohatý kultúrny program na dvoch pódiách, kde vystúpia folklórne skupiny a kapely. Chýbať nebudú ani sprievodné podujatia a atrakcie pre deti.
Vo večerných hodinách sa na Raticovom vrchu uskutoční aj 19. ročník medzinárodného festivalu ľudových hudieb s názvom Muziky pod Poľanou. V programe Zblízka i zďaleka so začiatkom o 19.00 h vystúpia viaceré ľudové hudby, vrátane hudcov a spevákom z Dolnej zeme. V nedeľu (24. 8.) program festivalu ukončí pietna spomienka za obete havárie autobusu v roku 2007 a slávnostná svätá omša za nositeľov tradícií.
