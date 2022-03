V Hriňovej vlani vytriedili 38 percent komunálnych odpadov

Hriňová 27. marca (TASR) – V meste Hriňová v Detvianskom okrese vlani vytriedili 38 percent komunálnych odpadov. Vyplýva to z oznámenia, ktoré samospráva zverejňuje na svojej oficiálnej webstránke.



Vedúca oddelenia služieb hriňovského mestského úradu Zuzana Tršová pre TASR uviedla, že poplatok za odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby na tento rok je 33,60 eura. Za rok 2021 to bolo bolo 32,00 eura.



Obyvatelia v bytových domoch podľa nej zbierajú biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) do 660-litrových kontajnerov hnedej farby. „Interval zberu je stanovený v harmonograme platnom na príslušný rok, ktorý je zverejnený na webovom sídle a úradnej tabuli mesta,“ spomenula s tým, že odvoz je minimálne jedenkrát za 14 dní.



Pripomenula, že občania v domoch si zhodnocujú biologicky rozložiteľný odpad a kuchynský odpad kompostovaním. Ako ďalej dodala, rovnako sú na tom aj Hriňovčania, ktorí žijú v rozptýlenej lazníckej zástavbe. Týka sa to miestnych častí Blato, Krivec, Pivnička, Priehalina, Jaseňovo, Štoliansko, Mangútovo, Snohy, Biele Vody, Vrchslatina a Zánemecká. „Sú to tiež domácnosti, kde nie je možné zbierať bioodpad pre nedostupnosť zberovým vozidlom,“ ukončila s tým, že vytriedených plastov za minulý rok bolo v Hriňovej 77,603 tony.