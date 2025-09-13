< sekcia Regióny
V Hrone našli telo muža, polícia cudzie zavinenie nezistila
Polícia v Brezne začala trestné stíhanie pre usmrtenie a prípad je v štádiu vyšetrovania.
Autor TASR
Brezno 13. septembra (TASR) - V rieke Hron v meste Brezno bolo v sobotu nájdené mužské telo. Podľa polície ide pravdepodobne o 51-ročného muža z Brezna. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.
„Na linke tiesňového volania sme prijali oznámenie, že v rieke Hron pláva telo,“ uviedla hovorkyňa s tým, že obhliadajúci lekár na mieste cudzie zavinenie nezistil a na určenie presnej príčiny smrti nariadil súdnu pitvu.
Faltániová dodala, že polícia v Brezne začala trestné stíhanie pre usmrtenie a prípad je v štádiu vyšetrovania.
