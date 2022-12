V Hronovciach otvorili prvý detenčný ústav, druhý má vyrásť v Kremnici

Na snímke hlavná budova Detenčného ústavu počas otvorenia Detenčného ústavu v Hronovciach 22. decembra 2022. Foto: TASR - Michal Svitok

Hronovce 22. decembra (TASR) - V Hronovciach v okrese Levice bol vo štvrtok oficiálne otvorený prvý detenčný ústav. Určený je ľuďom s duševnými chorobami, ktorí môžu byť pre svoje okolie nebezpeční.Ako uviedol dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), na Slovensku ide o unikátne zdravotnícke zariadenie, ktoré bude poskytovať dôstojnú zdravotnú starostlivosť pacientom, ktorí trpia duševnými chorobami a predstavujú pre spoločnosť riziko. V ústave bude pracovať 90 zamestnancov z radov zdravotníckeho a nezdravotníckeho personálu a 79 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. "," povedal Lengvarský.V detenčnom ústave budú umiestnení aj klienti s duševnými poruchami, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie trestných činov. Vo väzniciach im však nemohla byť poskytovaná plnohodnotná zdravotná starostlivosť. Podľa povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa sa tak otvorením detenčného ústavu podarilo zaplatiť historický dlh, ktorý Slovensko malo. "," skonštatoval minister.Ako uviedol poverený generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Michal Sedliak, v súčasnosti sú už vypracované zoznamy ľudí, pri ktorých je predpoklad, že by z väzenia mohli prejsť do detenčného ústavu. "," povedal Sedliak.Ďalší potenciálni klienti Detenčného ústavu v Hronovciach sú momentálne v psychiatrických klinikách. "," doplnil hlavný lekár ústavu Marek Zelman. Minister spravodlivosti v tejto súvislosti upozornil, že klientov z liečební nie je možné presunúť do Hronoviec automaticky iba na základe konštatovania, že sú pre svoje okolie nebezpeční. "," vysvetlil Karas.