V Hronskom Beňadiku sa na železničnom priecestí zrazil vlak s kamiónom

Bratislava 17. júna (TASR) - V Hronskom Beňadiku-časti Psiare sa na železničnom priecestí zrazil vlak s kamiónom, úsek je neprejazdný. Informuje o tom Zelená vlna RTVS. Ako obchádzku uvádza trasu cez Čaradice a Kozárovce.



Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová pre TASR spresnila, že k zrážke prišlo približne o 05.40 h. "Ide o priecestie ktoré je vybavené svetelným zariadením, ale bez závor," uviedla. Zranení majú byť podľa jej slov vodič kamióna i rušňovodič. "Približne 20 ďalších cestujúcich sa nezranilo, do Kozároviec ich previezol autobus," dodala. Na trase Hronský Beňadik-Kozárovce je zabezpečená náhradná autobusová doprava.



Hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Alena Krčová potvrdila, že záchranári na mieste ošetrili dvoch zranených. "Prvý z nich mal len povrchové poranenia, druhého s viacerými poraneniami previezli do nemocnice," dodala.



Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na twitteri uvádza meškanie, resp. odrieknutie vlakov z dôvodu zabezpečenia náhradnej autobusovej dopravy. Približne 45-minútové meškanie sa napríklad týka rýchlika, ktorý o 6.12 h vyrazil z Banskej Bystrice do Bratislavy.