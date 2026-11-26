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V Hronskom Beňadiku vysadia dobrovoľníci desiatky stromov
Sadiť sa bude 50 stromov, medzi ktorými sú čerešne, hrušky, slivky a jablone tradičných odrôd.
Autor TASR
Hronský Beňadik 26. novembra (TASR) - V Hronskom Beňadiku vysadia pri poľnej ceste vedúcej k rieke Hron desiatky nových stromov. Akciu organizuje v poslednú novembrovú sobotu (28. 11.) WWF Slovensko v spolupráci s obcou Hronský Beňadik.
Martina Paulíková z WWF Slovakia priblížila, že akcia sa uskutoční aj napriek aktuálnemu počasiu. Snehové prehánky sú podľa jej slov pre novú výsadbu vítanou vlahou. „My už máme jamy vykopané, takže stromy už budeme len dávať dnu,“ poznamenala s tým, že na akcii so začiatkom o 10.00 h sú vítaní aj dobrovoľníci z radov verejnosti.
Sadiť sa bude 50 stromov, medzi ktorými sú čerešne, hrušky, slivky a jablone tradičných odrôd. Organizátori avizujú, že po skončení sa môžu ísť záujemcovia pozrieť do blízkosti bočného ramena Hrona, ktoré v súčasnosti obnovujú. Zároveň bude pre nich pripravené občerstvenie.
Martina Paulíková z WWF Slovakia priblížila, že akcia sa uskutoční aj napriek aktuálnemu počasiu. Snehové prehánky sú podľa jej slov pre novú výsadbu vítanou vlahou. „My už máme jamy vykopané, takže stromy už budeme len dávať dnu,“ poznamenala s tým, že na akcii so začiatkom o 10.00 h sú vítaní aj dobrovoľníci z radov verejnosti.
Sadiť sa bude 50 stromov, medzi ktorými sú čerešne, hrušky, slivky a jablone tradičných odrôd. Organizátori avizujú, že po skončení sa môžu ísť záujemcovia pozrieť do blízkosti bočného ramena Hrona, ktoré v súčasnosti obnovujú. Zároveň bude pre nich pripravené občerstvenie.