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V Hronskom Beňadiku vysadili v sobotu 50 nových stromov
Ako ďalej uviedla, sadili 50 stromov, medzi ktorými sú čerešne, hrušky, slivky a jablone tradičných odrôd.
Autor TASR
Hronský Beňadik 28. novembra (TASR) - V Hronskom Beňadiku v Žarnovickom okrese pri poľnej ceste vedúcej k rieke Hron vysadili v sobotu desiatky nových stromov. Akciu zorganizovali WWF Slovensko v spolupráci s obcou Hronský Beňadik. TASR o tom za environmentálnu organizáciu WWF Slovensko informovala Kristína Bocková.
Martina Paulíková z WWF Slovakia priblížila, že akcia sa uskutočnila aj napriek aktuálnemu počasiu. Snehové prehánky sú podľa jej slov pre novú výsadbu vítanou vlahou. „Jamy sme mali vykopané, takže stromy sme len dávali dnu,“ poznamenala.
Ako ďalej uviedla, sadili 50 stromov, medzi ktorými sú čerešne, hrušky, slivky a jablone tradičných odrôd. Pri poľnej ceste, ktorá vedie od bývalého družstva smerom ku Hronu, je aj bývalé rameno Hrona, ktoré WWF obnovuje. „Tentoraz sme sadili nie pri Hrone, nie brehové porasty, ale ovocné druhy drevín, ktoré sú pre tento región typické,“ zhrnula Paulíková s tým, že stromy budú v budúcnosti tvoriť sprievodnú zeleň pri poľnej ceste. Spomenula, že túto cestu nanovo vytvorili pri pozemkových úpravách. Na akcii sa v sobotu zúčastnilo 25 až 30 ľudí z ochranárskych združení, z iniciatívy Za žive rieky, z WWF Slovensko a miestni obyvatelia.
Martina Paulíková z WWF Slovakia priblížila, že akcia sa uskutočnila aj napriek aktuálnemu počasiu. Snehové prehánky sú podľa jej slov pre novú výsadbu vítanou vlahou. „Jamy sme mali vykopané, takže stromy sme len dávali dnu,“ poznamenala.
Ako ďalej uviedla, sadili 50 stromov, medzi ktorými sú čerešne, hrušky, slivky a jablone tradičných odrôd. Pri poľnej ceste, ktorá vedie od bývalého družstva smerom ku Hronu, je aj bývalé rameno Hrona, ktoré WWF obnovuje. „Tentoraz sme sadili nie pri Hrone, nie brehové porasty, ale ovocné druhy drevín, ktoré sú pre tento región typické,“ zhrnula Paulíková s tým, že stromy budú v budúcnosti tvoriť sprievodnú zeleň pri poľnej ceste. Spomenula, že túto cestu nanovo vytvorili pri pozemkových úpravách. Na akcii sa v sobotu zúčastnilo 25 až 30 ľudí z ochranárskych združení, z iniciatívy Za žive rieky, z WWF Slovensko a miestni obyvatelia.