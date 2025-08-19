< sekcia Regióny
V Hrušove bude koncom týždňa folklórny festival Hontianska paráda
Súčasný ročník parády sa zameria na nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska a jeho ochranu.
Autor TASR
Hrušov 19. augusta (TASR) - V Hrušove vo Veľkokrtíšskom okrese sa v piatok (22. 8.) začne letný folklórny festival Hontianska paráda. TASR o tom informovala starostka obce Mária Augustínová s tým, že 28. ročník podujatia bude do soboty (23. 8.) v osvedčenej a zaužívanej programovej štruktúre.
Dodala, že úplne uzavreli cestu smerom do Hrušova od Krupiny. Tá bola prístupovou komunikáciou na festival v smere zo severu Slovenska napríklad z Martina, Žiliny i z Banskej Bystrice. Upozorňuje, aby ľudia využívali obchádzkovú trasu cez Dudince, a nie obchádzkovú trasu, ktorá je oficiálne vyznačená. „Na tej trase sú veľmi úzke cesty, čo by pri premávke mohlo viesť k dopravným zápcham a ku kolíziám,“ poznamenala.
Súčasný ročník parády sa zameria na nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska a jeho ochranu. Ako ďalej uviedla, v amfiteátri v piatok vystúpia napríklad Ľudová hudba Juraja Pecníka, predstaví sa aj Folklórny súbor Podpoľanec z Detvy. Program s názvom Hrušovské generácie bude patriť domácim folkloristom. Po nich sa priestor dostanú podpolianske rozkazovačky, fujara, terchovská muzika i horehronský viachlasný spev. V sobotu si diváci môžu pozrieť zahraničné a domáce súbory, deti a tradície a pásmo z hontianskych dedín. Hudobnú ponuku Hontianskej parády tento rok obohatia aj interpreti, ktorí vystúpia na rôznych scénach počas celého podujatia. Prídu aj remeselníci z celého Slovenska.
Festival ľudovej kultúry organizuje obec pravidelne každý rok počas dvoch dní koncom augusta. Pre pandémiu nového koronavírusu však akcia v rokoch 2020 a 2021 nebola. Tvoria ju napríklad ukážky roľníckej práce s obilím, pečenie chleba v tradičných kamenných peciach i tesárske a kamenárske práce. Ukážky tento rok rozšíria aj o strojové spracovanie žatvy, čím priblížia vývoj poľnohospodárskych technológií. Súčasťou sú tiež otvorené dvory hrušovských domov, v ktorých varia pre návštevníkov tradičné jedlá. Viaceré z nich majú svojich ľudových muzikantov, ktorí ľudí zabávajú.
