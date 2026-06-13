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V Hrušove počas kosenia vypadol z traktora vodič, skončil v nemocnici
So zraneniami ho vrtuľníkom previezli do nemocnice.
Autor TASR
Banská Bystrica 13. júna (TASR) - V Hrušove vo Veľkokrtíšskom okrese počas kosenia lúky vypadol z traktora 37-ročný vodič. So zraneniami ho vrtuľníkom previezli do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom informovala banskobystrická krajská polícia.
Spresnila, že policajnú hliadku z Vinice vyslali na preverenie udalosti v piatok (12. 6.) popoludní. Na mieste zistili, že vodič pravdepodobne neodhadol vzdialenosť menšieho svahu a následne sa traktor prevrátil. Záchranári ho zobrali do banskobystrickej nemocnice. „Pre zdravotný stav vodiča nebolo možné vykonať dychovú skúšku, preto nariadili odber krvi,“ objasnila polícia.
Spresnila, že policajnú hliadku z Vinice vyslali na preverenie udalosti v piatok (12. 6.) popoludní. Na mieste zistili, že vodič pravdepodobne neodhadol vzdialenosť menšieho svahu a následne sa traktor prevrátil. Záchranári ho zobrali do banskobystrickej nemocnice. „Pre zdravotný stav vodiča nebolo možné vykonať dychovú skúšku, preto nariadili odber krvi,“ objasnila polícia.