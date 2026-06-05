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V Hrušove pokračujú prípravy na 29. folklórnu letnú Hontiansku parádu
Podujatie bude koncom augusta tohto roka.
Autor TASR
Hrušov 5. júna (TASR) - V Hrušove v okrese Veľký Krtíš pokračujú prípravy na letný folklórny festival Hontianska paráda. Informovala o tom starostka Mária Augustínová s tým, že 29. ročník podujatia bude koncom augusta tohto roka.
Dodala, že pre financie je v súčasnosti príprava náročná, jedna z najnáročnejších počas svojej histórie. „Snažíme sa však robiť všetko tak, aby sme podujatie zorganizovali. Aby sme nemuseli znížiť jeho kvalitu a obmedziť počet účinkujúcich,“ objasnila.
Daniela Jahnová z Fondu na podporu umenia pre TASR uviedla, že Hontiansku parádu podporia sumou 20.000 eur, žiadaná suma bola 60.000 eur. „Z dotácie zaplatíme časť honorárov, ozvučenie, osvetlenie amfiteátra, veľkoplošnú obrazovku a prenosné pódium, ktoré položíme na amfiteáter,“ spomenula starostka s tým, že ďalšie financie im sľúbili sponzori. Výšku vstupného však podľa nej dvíhať nebudú. „Ostaneme na tom istom, čo bolo aj v predchádzajúcich rokoch. Nebudeme vyberať poplatok za parkovanie ani za toalety,“ zhrnula s tým, že za kyvadlovú dopravu sa platiť bude.
Augustínová v minulosti povedala, že Hontianska paráda je už veľký folklórny festival, kde je rozpočet je každý rok takmer 130.000 eur. Konštatovala, že bez finančnej pomoci sa im parádu z vlastných zdrojov nepodarí zorganizovať. Reagovala, že aj naďalej zachovajú jeho tradičnú štruktúru. Budú tak ukážky tradičných roľníckych prác, otvorené obecné dvory, v ktorých varia pre návštevníkov tradičné jedlá. Viaceré z nich majú svojich ľudových muzikantov, ktorí ľudí zabávajú. Ich organizovanie je však podľa starostky čím ďalej tým náročnejšie, keďže iné obce či občianske združenia sa nechcú zapájať.
Súčasťou podujatia budú remeselníci zo Slovenska a aj folklórne scénické programy na miestnom amfiteátri a ďalších dvoch pódiách. Tradíciou sú tanečníci a hudobníci z Hontu. Tento rok bude paráda od 21. do 22.augusta.
Dodala, že pre financie je v súčasnosti príprava náročná, jedna z najnáročnejších počas svojej histórie. „Snažíme sa však robiť všetko tak, aby sme podujatie zorganizovali. Aby sme nemuseli znížiť jeho kvalitu a obmedziť počet účinkujúcich,“ objasnila.
Daniela Jahnová z Fondu na podporu umenia pre TASR uviedla, že Hontiansku parádu podporia sumou 20.000 eur, žiadaná suma bola 60.000 eur. „Z dotácie zaplatíme časť honorárov, ozvučenie, osvetlenie amfiteátra, veľkoplošnú obrazovku a prenosné pódium, ktoré položíme na amfiteáter,“ spomenula starostka s tým, že ďalšie financie im sľúbili sponzori. Výšku vstupného však podľa nej dvíhať nebudú. „Ostaneme na tom istom, čo bolo aj v predchádzajúcich rokoch. Nebudeme vyberať poplatok za parkovanie ani za toalety,“ zhrnula s tým, že za kyvadlovú dopravu sa platiť bude.
Augustínová v minulosti povedala, že Hontianska paráda je už veľký folklórny festival, kde je rozpočet je každý rok takmer 130.000 eur. Konštatovala, že bez finančnej pomoci sa im parádu z vlastných zdrojov nepodarí zorganizovať. Reagovala, že aj naďalej zachovajú jeho tradičnú štruktúru. Budú tak ukážky tradičných roľníckych prác, otvorené obecné dvory, v ktorých varia pre návštevníkov tradičné jedlá. Viaceré z nich majú svojich ľudových muzikantov, ktorí ľudí zabávajú. Ich organizovanie je však podľa starostky čím ďalej tým náročnejšie, keďže iné obce či občianske združenia sa nechcú zapájať.
Súčasťou podujatia budú remeselníci zo Slovenska a aj folklórne scénické programy na miestnom amfiteátri a ďalších dvoch pódiách. Tradíciou sú tanečníci a hudobníci z Hontu. Tento rok bude paráda od 21. do 22.augusta.