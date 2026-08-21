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V Hrušove sa začína letný folklórny festival Hontianska paráda
Návštevníci Hontianskej parády si môžu vyskúšať aj viaceré tradičné aktivity.
Autor TASR
Hrušov 21. augusta (TASR) - V Hrušove vo Veľkokrtíšskom okrese sa v piatok začína letný folklórny festival Hontianska paráda. V osvedčenej a zaužívanej programovej štruktúre sa 29. ročník podujatia koná do soboty (22. 8.). TASR o tom informovala starostka obce Mária Augustínová s tým, že začiatok však aktuálne poznačila likvidácia škôd po ničivej búrke.
Ako uviedla, v súčasnosti je už situácia lepšia a prostredie dostali do stabilizovanej podoby. Búrka podľa nej zvalila v dedine stromy, pre nepriaznivý stav starostka komunikovala aj s elektrikármi.
Hontianska paráda sa aj napriek tejto udalosti začína, pripravujú ukážky všetkých roľníckych a historických prác. Súčasťou sú aj folklórne scénické programy na miestnom amfiteátri. Tradíciou sú tanečníci a hudobníci z Hontu, okrem domácich skupín a detských folklórnych zoskupení však prídu aj hostia. V sobotu naplánovali folklórny program účinkujúcich z východného Slovenska.
Návštevníci Hontianskej parády si môžu vyskúšať aj viaceré tradičné aktivity. Atmosféra festivalu je založená na bezprostrednom kontakte návštevníka s domácimi obyvateľmi vo dvoroch alebo pri ukážkach hospodárskych prác. Súčasťou sú otvorené obecné dvory, v ktorých varia pre návštevníkov tradičné jedlá. Viaceré z nich majú svojich ľudových muzikantov, ktorí ľudí zabávajú. „Hontianska paráda je to, čo Hrušov potiahlo do povedomia v rámci celého Slovenska. Z neznámej zabudnutej obce sa stala tá, na ktorú ľudia reagujú,“ poznamenala starostka s tým, že je to pre organizátorov povzbudením a motiváciou s parádou pokračovať.
Ako ďalej uviedla, festival je známy aj svojou gastronómiou a hrušovským lepníkom - okrúhlym koláčom upečeným v kamennej peci. Môže byť slaný s cesnakom alebo sladký s lekvárom. „Od mnohých som počula, že v Hrušove im chutí aj chlieb s masťou a cibuľou. Vraveli, že doma by im nenapadlo dať si to, v tom prostredí na podujatí im to však chutí,“ konštatovala.
Festival ľudovej kultúry organizuje obec pravidelne každý rok počas dvoch dní koncom augusta. Pre pandémiu nového koronavírusu sa však akcia v rokoch 2020 a 2021 nekonala.
Ako uviedla, v súčasnosti je už situácia lepšia a prostredie dostali do stabilizovanej podoby. Búrka podľa nej zvalila v dedine stromy, pre nepriaznivý stav starostka komunikovala aj s elektrikármi.
Hontianska paráda sa aj napriek tejto udalosti začína, pripravujú ukážky všetkých roľníckych a historických prác. Súčasťou sú aj folklórne scénické programy na miestnom amfiteátri. Tradíciou sú tanečníci a hudobníci z Hontu, okrem domácich skupín a detských folklórnych zoskupení však prídu aj hostia. V sobotu naplánovali folklórny program účinkujúcich z východného Slovenska.
Návštevníci Hontianskej parády si môžu vyskúšať aj viaceré tradičné aktivity. Atmosféra festivalu je založená na bezprostrednom kontakte návštevníka s domácimi obyvateľmi vo dvoroch alebo pri ukážkach hospodárskych prác. Súčasťou sú otvorené obecné dvory, v ktorých varia pre návštevníkov tradičné jedlá. Viaceré z nich majú svojich ľudových muzikantov, ktorí ľudí zabávajú. „Hontianska paráda je to, čo Hrušov potiahlo do povedomia v rámci celého Slovenska. Z neznámej zabudnutej obce sa stala tá, na ktorú ľudia reagujú,“ poznamenala starostka s tým, že je to pre organizátorov povzbudením a motiváciou s parádou pokračovať.
Ako ďalej uviedla, festival je známy aj svojou gastronómiou a hrušovským lepníkom - okrúhlym koláčom upečeným v kamennej peci. Môže byť slaný s cesnakom alebo sladký s lekvárom. „Od mnohých som počula, že v Hrušove im chutí aj chlieb s masťou a cibuľou. Vraveli, že doma by im nenapadlo dať si to, v tom prostredí na podujatí im to však chutí,“ konštatovala.
Festival ľudovej kultúry organizuje obec pravidelne každý rok počas dvoch dní koncom augusta. Pre pandémiu nového koronavírusu sa však akcia v rokoch 2020 a 2021 nekonala.