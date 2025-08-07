< sekcia Regióny
V Hrušove sa začína multižánrový festival, trvať bude štyri dni
V prostredí lazníckeho Jablonca v Hrušove budú mať návštevníci priestor na spomalenie, stretnutia a tvorivosť.
Autor TASR
Hrušov 7. augusta (TASR) - V Hrušove vo Veľkokrtíšskom okrese sa vo štvrtok začína multižánrový festival. Zmenil názov, tento rok ho záujemcovia navštívia pod označením Zážitok. Organizátori ho definujú ako miesto, kde sa umenie stretáva s prírodou a životom na lazoch. Trvať bude do nedele (10. 8.).
Pripomínajú, že v prostredí lazníckeho Jablonca v Hrušove budú mať návštevníci priestor na spomalenie, stretnutia a tvorivosť. V hudobnom programe vystúpia argentínska skupina i slovenskí hudobníci. Predstaví sa aj projekt slovenského hudobníka a skladateľa, ktorý kombinuje prvky klasiky a elektroniky. „Festival má dve pódia. Prvé je na prírodnom nádvorí medzi stromami. Druhé je lesné. Obe sú útulné a približujú umelcov a účastníkov,“ objasnil organizátor Robert Fapšo. Pre deti sú pripravené aktivity a programy. Celý areál festivalu prispôsobia pre ich voľný pohyb, aby mohli prísť so svojimi rodinami.
Podujatie je štvrtým pokračovaním festivalu Cesta srdca, ktorý bude tento rok prvýkrát pomenovaný Zážitok. Jeho názov má lepšie vystihovať plynutie, prítomnosť a vzťahy, ktoré tvorí. „Je príležitosťou nielen na počúvanie hudby, ale aj na umelecké prepojenie. S novým názvom a rovnakou túžbou priblížiť umenie k ľuďom v prírodnom prostredí sa Zážitok stáva miestom pre tvorivosť,“ povedala Kristína Bulko Kluvánek, ktorá má na starosti produkciu festivalu.
Pripomínajú, že v prostredí lazníckeho Jablonca v Hrušove budú mať návštevníci priestor na spomalenie, stretnutia a tvorivosť. V hudobnom programe vystúpia argentínska skupina i slovenskí hudobníci. Predstaví sa aj projekt slovenského hudobníka a skladateľa, ktorý kombinuje prvky klasiky a elektroniky. „Festival má dve pódia. Prvé je na prírodnom nádvorí medzi stromami. Druhé je lesné. Obe sú útulné a približujú umelcov a účastníkov,“ objasnil organizátor Robert Fapšo. Pre deti sú pripravené aktivity a programy. Celý areál festivalu prispôsobia pre ich voľný pohyb, aby mohli prísť so svojimi rodinami.
Podujatie je štvrtým pokračovaním festivalu Cesta srdca, ktorý bude tento rok prvýkrát pomenovaný Zážitok. Jeho názov má lepšie vystihovať plynutie, prítomnosť a vzťahy, ktoré tvorí. „Je príležitosťou nielen na počúvanie hudby, ale aj na umelecké prepojenie. S novým názvom a rovnakou túžbou priblížiť umenie k ľuďom v prírodnom prostredí sa Zážitok stáva miestom pre tvorivosť,“ povedala Kristína Bulko Kluvánek, ktorá má na starosti produkciu festivalu.