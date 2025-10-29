< sekcia Regióny
V Humennom bude na cintoríne zvýšený dohľad a dopravné obmedzenia
Autor TASR
Humenné 29. októbra (TASR) - Mestský cintorín v Humennom bude od piatka (31. 10.) do nedele (2. 11.) prístupný verejnosti od 7.00 do 22.00 h. Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, mestská polícia bude v súčinnosti so štátnou políciou koordinovať dopravnú a parkovaciu situáciu.
Z dôvodu očakávaného zvýšeného pohybu osôb bude od stredy do nedele na Brestovskej ulici, v úseku od pekárne po koniec oporného múru, osadené dopravné značenie Zákaz zastavenia. „V uvedenom období budú hliadky štátnej a mestskej polície regulovať premávku na križovatkách ulíc Janka Kráľa - Brestovská a Brestovská - Majakovského,“ uviedol Škuba s tým, že na Ulici Janka Kráľa budú osadené dopravné zábrany a prechod bude umožnený iba obyvateľom ulice.
Od 1. novembra do 3. novembra bude cintorín a jeho okolie, vrátane schodov a chodníkov, osvetlené do 22.00 h. Technické služby mesta Humenné ešte pred zvýšenou návštevnosťou zabezpečia odstránenie starých vencov z plôch mimo hrobových miest. Na udržiavanie čistoty bude v areáli pohrebiska rozmiestnených šesť veľkoobjemových kontajnerov, päť kontajnerov a štyri nádoby na separovaný odpad.
Na dodržiavanie poriadku budú dohliadať hliadky mestskej polície v službe 1. a 2. novembra od 7.00 do 22.00 h. „Aj v tomto čase je potrebné zamyslieť sa nad tým, že sviečky, vence, kahance a rôzne dekorácie sa relatívne rýchlo stávajú odpadom, s ktorým treba správne naložiť, aby sa nestal večnou záťažou pre našu planétu,“ dodal Škuba.
