V Humennom budú realizovať vodozádržné opatrenia
Autor TASR
Humenné 20. novembra (TASR) - V Humennom sa vo štvrtok začali stavebné práce v rámci projektu Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste, ktorý je zameraný na zníženie podielu nepriepustných povrchov a ich nahradenie priepustnými a parkovými plochami. Pracovať budú v medzigarážových priestoroch na Kukučínovej ulici, v blízkosti škvarového futbalového ihriska. TASR o tom informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.
Práce zahŕňajú vybúranie pôvodných spevnených asfaltových a betónových plôch s podložím, zhotovenie nových konštrukčných vrstiev z kameniva, osadenie betónových obrubníkov a zatrávňovacej dlažby na ploche 875 štvorcových metrov. Súčasťou bude aj výsadba novej zelene.
V roku 2026 bude projekt pokračovať rekonštrukciami medzigarážových priestorov na ďalších miestach, na Nemocničnej ulici, Gorkého ulici, Ulici Osloboditeľov, Puškinovej ulici a tiež za Vihorlatskou knižnicou. Projekt financujú z nenávratného finančného príspevku ministerstva životného prostredia vo výške 599.755 eur.
