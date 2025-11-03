< sekcia Regióny
V Humennom budú v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom 48 miliónov eur
Najväčšiu časť z tejto sumy dostanú Technické služby mesta Humenné.
Autor TASR
Humenné 3. novembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Humennom na októbrovom zasadnutí schválilo rozpočet mesta na rok 2026 vo výške 48.009.459 eur. Mesto plánuje vyrovnaný rozpočet. Miestne dane a poplatky ostávajú na úrovni roka 2025. TASR o tom informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.
„V návrhu rozpočtu 2026 sa vychádzalo z odhadov, ktoré obsahujú vplyvy vládou prijatého konsolidačného balíčka na rok 2026 a berú do úvahy schválené zníženie podielovej dane poukázanej mestám/obciam z 55,1 na 53 percent,“ uviedol Škuba.
V budúcom roku plánujú v meste preinvestovať približne 11,7 milióna eur. Medzi najväčšie plánované projekty financované z externých zdrojov patrí modernizácia verejnej dopravy v meste za 5,9 milióna eur, zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu za 600.000 eur či adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Mesto tiež počíta s obnovou kultúrnych zón, rozvojom zelene vo viacerých lokalitách, modernizáciou škôl a obnovou tenisovej infraštruktúry. Z úverových zdrojov vo výške 1,1 milióna eur plánujú spolufinancovanie rekonštrukcie Chemlonského internátu a rekonštrukciu ciest, chodníkov a spevnených plôch.
Na príspevky mestským organizáciám bude v roku 2026 vyčlenených spolu 5,64 milióna eur. Najväčšiu časť z tejto sumy dostanú Technické služby mesta Humenné. Mestské kultúrne stredisko a Správa rekreačných a športových zariadení získajú spolu vyše dva milióny eur.
Mesto naďalej poskytne svojim obyvateľom viaceré benefity vo výške 242.842 eur ako dotovanej stravy pre dôchodcov, zliav pre vybrané skupiny. Ďalších 476.000 eur pôjde na dotácie. Z rozpočtu podporia aj Komunitnú nadáciu mesta Humenné, činnosť denných centier a sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi.
„V rámci kultúrno-spoločenských podujatí sa plánuje v roku 2026 usporiadať 16 podujatí celomestského významu, osem tvorivých dielní pre deti a workshopov pre dospelých, počíta sa s humenskými jarmokmi i vianočnými trhmi,“ uviedol Škuba s tým, že v tradičnej prevádzke počas roka budú športoviská v rámci Správy rekreačných a športových zariadení Humenné, ktoré môže využívať aj verejnosť, ako zimný štadión, športová hala, kúpalisko, atletický štadión.
