V Humennom chcú začať stavať moderné servisné stredisko pre vlaky

Humenné 19. mája (TASR) – Jedno z troch nových stredísk technicko-hygienickej údržby (THÚ) vlakov, ktorých výstavbou chce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zlepšiť kvalitu vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav, má vzniknúť i v Humennom. Ako pre TASR potvrdil hovorca ZSSK Tomáš Kováč, s realizáciou projektu s finančnými nákladmi vo výške takmer 30 miliónov eur by radi začali v júli.



"Začiatok výstavby predpokladáme v júli 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 18 mesiacov, to znamená predpoklad začatia užívania nového strediska technickej a hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel v Humennom je už v priebehu roka 2023," uviedol s tým, že po jeho uvedení do prevádzky bude potrebné zvýšiť aj stav zamestnancov o približne 57 ľudí.



Ako Kováč ozrejmil, nové moderné strediská THÚ, ktoré budú okrem iného vybavené stabilnými umývačmi, rozvodmi vody a vzduchu, poskytnú zázemie na čistenie exteriéru aj interiéru vozidiel a tiež na krátkodobú technickú údržbu. "V strediskách THÚ bude možné umývať vozidlá aj pri mínusových teplotách. Zároveň sa ich vybudovaním zvýši komfort pre zamestnancov," priblížil s tým, že pracovníci ZSSK musia dosiaľ vykonávať tieto činnosti v improvizovaných podmienkach, často pod holým nebom. Nové strediská majú slúžiť aj ostatným prepravcom využívajúcim slovenské koľaje.



Okrem Humenného majú podobné moderné strediská THÚ vlakov vzniknúť aj v Nových Zámkoch a vo Zvolene, ZSSK tiež pripravuje projektovú dokumentáciu na strediská v Košiciach a Žiline. "Konkrétne mestá boli zvolené na základe dislokácie nových a modernizovaných vozidiel," vysvetlil Kováč a doplnil, že v čiastočnej prevádzke je aktuálne moderné stredisko vo Vrútkach, jeho plný chod očakávajú v druhom polroku 2021 po skolaudovaní haly.



Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska v Humennom sú vo výške 29.968.787,65 eura bez dane z pridanej hodnoty. "V uvedenej sume nie sú zahrnuté náklady na služby stavebného dozoru," doplnil hovorca s tým, že hlavnú časť nákladov pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.