V Humennom čipovali a vakcinovali desiatky psov a mačiek
Autor TASR
Humenné 11. mája (TASR) - V lokalite Podskalka v Humennom sa uskutočnila bezplatná akcia zameraná na čipovanie, vakcináciu a sterilizáciu či kastráciu psov a mačiek. Ako informovala samospráva, organizátorom akcie bola Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v spolupráci s mestom.
Veterinári ošetrili spolu 49 zvierat, z toho 45 psov a štyri mačky. Kastrovaných bolo deväť samcov a tri samice. Dva psy už boli evidované v Centrálnom registri spoločenských zvierat.
Zabezpečiť pre zvieratá povinné čipovanie, registráciu do Centrálneho registra spoločenských zvierat aj vakcináciu proti infekčným ochoreniam, ako sú besnota, parvoviróza či psinka mohli majitelia zvierat v areáli komunitného centra. Sterilizácie a kastrácie sa vykonávali v priestoroch RVPS a občianskeho združenia Pomáhaj a chráň. „Obyvatelia tejto miestnej časti, majitelia zvierat, tak mohli zabezpečiť pre svojich psov aj mačky tieto dôležité úkony. Hradil ich organizátor, boli teda bezplatné,“ uviedla samospráva.
Do akcie sa zapojili aj členovia miestnych hliadok MOPS, terénni sociálni pracovníci, príslušníci Policajného zboru a mestskej polície.
