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V Humennom dokončili Park Sokolej s ihriskom i mokraďou
Projekt Zelená a modrá infraštruktúra zahŕňa päť stavebných objektov.
Autor TASR
Humenné 31. júla (TASR) - Na Sídlisku pod Sokolejom v Humennom pribudol nový park s oddychovými zónami, detským ihriskom, priestorom pre psov a so zachovanými prírodnými prvkami. Park Sokolej je súčasťou projektu Zelená a modrá infraštruktúra, ktorý patrí medzi najväčšie investičné akcie mesta v rokoch 2025 a 2026. TASR o tom informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.
Centrálnym prvkom parku je oválny chodník prepojený so stromovou alejou a s ďalšími chodníkmi. Súčasťou územia je upravená mokraď, zelená mohyla a plochy vysadené lúčnymi trávami a kvetmi. Tie sa majú kosiť dvakrát ročne, aby sa zachoval biotop lúčnych rastlín a živočíchov.
V severnej časti ostal zachovaný pôvodný stromový porast. Po odstránení inváznych rastlín, koreňov a pňov dostal priestor podobu lesoparku. Pozdĺž oplotenia gréckokatolíckeho chrámu vznikla stromová alej, ktorá má vytvárať tieň aj optickú bariéru.
Medzi centrálnym oválom a alejou sa nachádza pikniková zóna s lavičkami a so stolmi. Pre deti je k dispozícii ihrisko s vežami, so šmýkačkami, s tunelom, pružinovými hojdačkami a kolotočom. Západnú časť parku prepája chodník smerujúci ku križovatke Jasenovskej, Valaškovskej ulice a ulice SNP. Nechýba osvetlenie ani mobiliár. Súčasťou areálu je aj priestor pre psov s prekážkami, tunelom, kladinou, obručami a so slalomom. V parku zachovali aj niekoľko pôvodných mravenísk mravca hôrneho, ktorý patrí medzi zákonom chránené živočíchy. „Už jeden hmyzí domov dokáže ochrániť veľkú časť stromového porastu pred škodlivými húsenicami a chrobákmi. Zlepšujú kvalitu pôdy a slúžia ako potrava pre iné zvieratá,“ uviedol Škuba s tým, že chránené sú nielen samotné jedince, ale aj mraveniská.
Projekt Zelená a modrá infraštruktúra zahŕňa päť stavebných objektov. Okrem Parku Sokolej vznikla pochôdzna fontána pri Centre voľného času, obnovou prešla Fontána lásky na Námestí slobody, dokončená je Zelená alej a zrekonštruovali aj nepriepustnú plochu pri trhovisku. Projekt v hodnote 1,46 milióna eur realizovala spoločnosť Reinter. Z Programu Slovensko pochádza 92 percent nákladov, zvyšných osem percent tvorí spolufinancovanie mesta.
Centrálnym prvkom parku je oválny chodník prepojený so stromovou alejou a s ďalšími chodníkmi. Súčasťou územia je upravená mokraď, zelená mohyla a plochy vysadené lúčnymi trávami a kvetmi. Tie sa majú kosiť dvakrát ročne, aby sa zachoval biotop lúčnych rastlín a živočíchov.
V severnej časti ostal zachovaný pôvodný stromový porast. Po odstránení inváznych rastlín, koreňov a pňov dostal priestor podobu lesoparku. Pozdĺž oplotenia gréckokatolíckeho chrámu vznikla stromová alej, ktorá má vytvárať tieň aj optickú bariéru.
Medzi centrálnym oválom a alejou sa nachádza pikniková zóna s lavičkami a so stolmi. Pre deti je k dispozícii ihrisko s vežami, so šmýkačkami, s tunelom, pružinovými hojdačkami a kolotočom. Západnú časť parku prepája chodník smerujúci ku križovatke Jasenovskej, Valaškovskej ulice a ulice SNP. Nechýba osvetlenie ani mobiliár. Súčasťou areálu je aj priestor pre psov s prekážkami, tunelom, kladinou, obručami a so slalomom. V parku zachovali aj niekoľko pôvodných mravenísk mravca hôrneho, ktorý patrí medzi zákonom chránené živočíchy. „Už jeden hmyzí domov dokáže ochrániť veľkú časť stromového porastu pred škodlivými húsenicami a chrobákmi. Zlepšujú kvalitu pôdy a slúžia ako potrava pre iné zvieratá,“ uviedol Škuba s tým, že chránené sú nielen samotné jedince, ale aj mraveniská.
Projekt Zelená a modrá infraštruktúra zahŕňa päť stavebných objektov. Okrem Parku Sokolej vznikla pochôdzna fontána pri Centre voľného času, obnovou prešla Fontána lásky na Námestí slobody, dokončená je Zelená alej a zrekonštruovali aj nepriepustnú plochu pri trhovisku. Projekt v hodnote 1,46 milióna eur realizovala spoločnosť Reinter. Z Programu Slovensko pochádza 92 percent nákladov, zvyšných osem percent tvorí spolufinancovanie mesta.