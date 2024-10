V Humennom dokončili výstavbu altánku pre seniorov

Humenné 10. októbra (TASR) - V Humennom ukončili rekonštrukciu átria a výstavbu altánku pri Dennom centre pre seniorov na Laboreckej ulici. Výstavbu zrealizovali od júna do septembra a súčasťou projektu bol aj bezbariérový prístup. Ako TASR informoval Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu, celkové náklady na projekt vo výške vyše 28.000 eur pokryli z dvoch zdrojov.



"Mesto Humenné malo predpripravený projekt revitalizácie priestoru v areáli Denného centra Laborecká. Obsahoval obnovu spevnených plôch a výstavbu nového altánku. Projekt sme v zjednodušenej podobe predložili na Úrad vlády SR a získali sme dotáciu 17.000 eur," konštatoval zástupca primátora mesta Humenné Ondrej Babjarčík. Ďalších 12.000 eur bolo schválených z rozpočtu mesta Humenné.



Súčasťou prác bola obnova spevnených plôch, výstavba dreveného altánku so zastavanou plochou 20 štvorcových metrov a vytvorenie nového uzamykateľného vstupu s bezbariérovým prístupom. Inštalované bolo aj nové osvetlenie, ktoré môže svietiť súbežne s verejným osvetlením alebo byť lokálne vypnuté.



Altánok má prioritne slúžiť seniorom z Denného centra, no jeho využitie bude dostupné aj pre obyvateľov priľahlého bytového domu.