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V Humennom investujú 1,24 milióna eur do ciest
V meste pribudne nová okružná križovatka v lokalite Laborecká - Námestie slobody.
Autor TASR
Humenné 10. júna (TASR) - V Humennom odovzdali zhotoviteľovi šesť stavenísk v rámci tohtoročnej obnovy miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch. Celková hodnota investičných akcií predstavuje 1,24 milióna eur, financovať ich bude mesto z vlastných zdrojov. Zhotoviteľom je spoločnosť Metrostav DS, a. s. Ako informovala samospráva, práce sa začínajú v júni, ukončené by mali byť v septembri až októbri.
V meste pribudne nová okružná križovatka v lokalite Laborecká - Námestie slobody. V rámci prác sa bude riešiť aj nová mostovka cez Humenský potok, verejné osvetlenie a ochrana podzemných vedení. V Humennom tak vznikne štvrtý kruhový objazd. Výstavba bude mať počas leta vplyv na dopravu, keďže projekt sa bude realizovať v dvoch etapách a prinesie čiastočné uzávery Laboreckej ulice a priľahlých ciest na Námestí slobody.
Ďalšie práce sa týkajú parkoviska za obchodným domom Leny, miestnej komunikácie a chodníka pri bytovom dome Třebíčska 9 - 10 smerom k ZŠ Dargovských hrdinov, ako aj výstavby viacúčelovej spevnenej plochy pri Komunitnom centre Podskalka. Mesto opraví aj chodník pri MŠ Družstevná a prístupové komunikácie v jej okolí. Súčasťou investícií je aj pokračovanie rekonštrukcie miestnej cesty na Starinskej ulici v lokalite Dubník.
V meste pribudne nová okružná križovatka v lokalite Laborecká - Námestie slobody. V rámci prác sa bude riešiť aj nová mostovka cez Humenský potok, verejné osvetlenie a ochrana podzemných vedení. V Humennom tak vznikne štvrtý kruhový objazd. Výstavba bude mať počas leta vplyv na dopravu, keďže projekt sa bude realizovať v dvoch etapách a prinesie čiastočné uzávery Laboreckej ulice a priľahlých ciest na Námestí slobody.
Ďalšie práce sa týkajú parkoviska za obchodným domom Leny, miestnej komunikácie a chodníka pri bytovom dome Třebíčska 9 - 10 smerom k ZŠ Dargovských hrdinov, ako aj výstavby viacúčelovej spevnenej plochy pri Komunitnom centre Podskalka. Mesto opraví aj chodník pri MŠ Družstevná a prístupové komunikácie v jej okolí. Súčasťou investícií je aj pokračovanie rekonštrukcie miestnej cesty na Starinskej ulici v lokalite Dubník.