V Humennom je možné spoznať islandský humor

Humenné 21. septembra (TASR) – Na Slovensku málo známu islandskú kultúru ponúka čiastočne spoznať výstava kresleného humoru, ktorú v uplynulých dňoch sprístupnili v priestoroch History Art and Music clubu v Humennom. "Myslím si, že je to jedna z prvých výstav v rámci celej V4 a možno aj v rámci inej Európy, ktorá tento humor prezentuje," povedal pre TASR Peter Rázus z Prešovskej rozvojovej agentúry, ktorá za projektom stojí.



Výstava s názvom Terra Inkognita, ktorá potrvá do konca októbra, predstavuje kreslený humor dvoch autorov Hugleikura Dagssona a Elín Elísabet Einarsdóttir. Dagsson, entertainer, výtvarník a filmový režisér prezentuje podľa Rázusa "svojrázny typ humoru". "Je to veľmi čierny humor, ktorý niekedy koketuje aj s tým, čo môžu ľudia považovať za vulgárne. V každom prípade je to ale obraz doby a spoločnosti, v ktorej žijeme. Vraždy, násilie, genocídu, ktoré vidíme v televízii, reflektuje vo svojej tvorbe," vysvetlil. Einarsdóttir, islandská výtvarníčka, síce vo svojich prácach vychádza z komiksov, obsahovo sa však za nimi neraz skrýva samota. "Jej postavičky vyjadrujú svoj vzťah k trom pohľadom na životný štýl, k takzvanej depresii z počasia, vzťah ku kvetom a k mačkám. Práve tie mačky asi charakterizujú životný štýl Islanďanov najviac," doplnil Rázus.



Súčasťou v poradí piatej výstavy, ktorú prešovská Galéria kýchania mozgu v Humennom prezentuje, je aj výber prác z projektu Free Feeling, na ktorom Prešovská rozvojová agentúra spolupracuje s nórskymi partnermi a je podporený nórskym finančným mechanizmom.