V Humennom majú teplú vodu naďalej, dodáva ich štátna spoločnosť

Humenné 30. marca (TASR) - Dodávky tepla a teplej vody pre viac ako 30.000 obyvateľov Humenného zabezpečuje od piatkového večera štátna spoločnosť MH Teplárenský holding, ktorá spadá pod Ministerstvo hospodárstva SR. Po niekoľkoročných sporoch medzi mestom Humenné a súkromným dodávateľom tepla ministerstvo rozhodlo o výstavbe troch samostatne umiestnených tepelných zariadení ako záložného riešenia pre mesto, aby sa tak znížilo riziko vzniku mimoriadnej situácie, ktorá hrozila mestu a jeho obyvateľom v prípade prerušenia dodávok tepla a teplej vody od súkromnej spoločnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík.



„Situáciu v meste Humenné som zdedila v kritickom stave. Vďaka opatreniam, ktoré som predložila vláde na schválenie, a vďaka včasnej inštalácii záložných kotlov, ktoré v Humennom inštaloval štátny teplárenský holding, sa ľudia v meste už nemusia báť o dodávky tepla a teplej vody,“ povedala podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).



Mesto Humenné sa po viac ako polstoročí tepelne odpojilo od spoločnosti Chemes. Záložné zdroje výroby tepla sú od 28. marca plne funkčné a dodávajú teplo do primárnych rozvodov, prostredníctvom ktorých ho Humenská energetická spoločnosť distribuuje odberateľom v domácnostiach. Ako informuje samospráva na webovej stránke, dodávka tepla a teplej vody je už bezpečná a spoľahlivá.



Spoločnosť Chemes išla do konkurzu na jeseň 2024. Pred mesiacom konkurzný správca oznámil rezortu hospodárstva, že mu bola doručená výpoveď nájmu od vlastníka energetických zariadení.



Ako uviedol primátor Humenného Miloš Meričko, po vyhlásení konkurzu v spoločnosti Chemes, ktorá bola jediným výrobcom tepla v meste, okamžite začali vyvíjať iniciatívu na výstavbu nových tepelných zdrojov v Humennom s ministerstvom hospodárstva. „Odpojili sme sa od Chemesu. Tento možno povedať až historický okamih sa udial bezproblémovo a plynule, obyvatelia mesta Humenné ho technicky nepocítili,“ konštatoval Meričko.



Spoločnosť Chemes podala návrh na konkurz sama, odôvodnila ho výpadkom tržieb spôsobeným prebiehajúcim sporom so spoločnosťou Východoslovenská energetika, týkajúcim sa úhrady za plyn a elektrinu spotrebovanú v posledných štyroch mesiacoch roku 2022. Spor sa týka sumy 19 miliónov eur. Vláda, ministerstvo hospodárstva a štátny MH Teplárenský holding riešili vlani aj to, že spoločnosť za energie neplatila štátnemu SPP. Chemes predával energie aj mestskej spoločnosti Humenská energetická spoločnosť, ktorá zásobuje teplom domácnosti v Humennom. Mestský súd Košice vyhlásil jeho konkurz koncom augusta 2024, uznesenie súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku v 2. septembra 2024.