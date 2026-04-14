V Humennom menia medzigarážové priestory na zelené plochy
Humenné 14. apríla (TASR) - V Humennom pokračuje obnova medzigarážových priestorov. Stavebné práce v šiestich lokalitách sú súčasťou projektu Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Humenné, ktorého cieľom je nahradiť nepriepustné povrchy priepustnými a parkovými plochami. Ako informovala samospráva na webovej stránke, investíciu 599.755 eur financujú výlučne z nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR.
Práce sa začali v novembri 2025 na Kukučínovej ulici pri bývalom škvarovom futbalovom ihrisku, kde boli ukončené v decembri minulého roka. V roku 2026 pokračujú na ďalších miestach. Na Gorkého ulici na Sídlisku II sú práce v záverečnej fáze, na Ulici osloboditeľov na Sídlisku II/A a na Nemocničnej ulici pri Okresnom riaditeľstve Policajného zboru sú už dokončené. Aktuálne pracujú na Puškinovej ulici a v apríli by sa mali začať práce aj za Vihorlatskou knižnicou pri areáli Základnej školy Dargovských hrdinov.
Projekt počíta s odstránením pôvodných asfaltových a betónových plôch, vybudovaním nových konštrukčných vrstiev z kameniva, osadením obrubníkov a zatrávňovacej dlažby na ploche približne 875 štvorcových metrov. Súčasťou úprav je aj výsadba zelene. „Budeme pokračovať aj ďalej. Na Ministerstvo životného prostredia SR sme podali projekt v rámci územia udržateľného mestského rozvoja. Týka sa medzigarážových priestorov v ďalších lokalitách - Košická ulica, tiež Laborecká, Ševčenkova, Sokolovská a Hrnčiarska ulica. Tento projekt je momentálne na ministerstve v štádiu hodnotenia, finančný objem tvorí 1,2 milióna eur,“ dodal primátor Miloš Meričko.
