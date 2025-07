V Humennom modernizujú tepelné rozvody

Humenné 17. júla (TASR) - V rámci rozsiahlej modernizácie rozvodov tepla v Humennom bude na trase medzi Laboreckou ulicou a Námestím slobody potrubie vedené nad zemou. Dôvodom je prítomnosť podzemného potoka a hustota inžinierskych sietí. TASR o tom informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



Podľa stavbyvedúceho Milana Tobiasza sa práve v tomto mieste stretávajú siete vysokého napätia, optické káble a podobne. „Stará trasa potrubí vedie cez križovatku. Keďže sme nechceli cestu rozkopať na štyroch miestach, projektant navrhol súčasné riešenie. Nie je tradičné, bude nad zemou, ale je to pre nás výzva,“ konštatoval. Potrubie však nebude viditeľné, po jeho uložení do pieskového lôžka a obsypaní hlinou vznikne základ pre vyvýšený kvetinový záhon.



V rámci modernizácie a rekonštrukcie rozvodov v Humennom budú staré potrubia nahradené modernými, ktoré by mali výrazne znížiť tepelné straty a náklady na výrobu tepla. Projekt realizuje spoločnosť GreMI KLIMA, ktorá v prebiehajúcej druhej etape vymieňa viac ako 11 kilometrov potrubí.



Škuba tiež pripomenul, že v roku 2024 bola pre realizátora stavby výzvou aj časť pri okružnej križovatke, kde podkladali cesty a následne aj železničnú trať s dvoma koľajami. „Potrubie bolo vkladané do oceľových chráničiek, podložie bolo potrebné vystužiť betónom, aby sa nepoškodil horúcovod, resp. nedošlo k ujme na železničnej trati,“ spresnil.



V rámci prebiehajúcich prác dôjde v meste k plánovanej odstávke teplej vody od 21. júla do 1. augusta na uliciach Dobrianskeho, Hrnčiarska a Ševčenkova. Práce prebiehajú aj pri Central Pointe, kde dôjde v auguste ku krátkodobej uzávere jazdného pruhu. Na Hrnčiarskej ulici zároveň prebiehajú povrchové úpravy.