< sekcia Regióny
V Humennom obnovili 8,2 kilometra ciest vo viacerých častiach mesta
Rekonštrukcia sa týkala ulíc Starinská, Kudlovská, Šmidkého, Iljikčana, Osloboditeľov, Tyršova, Puškinova, Laborecká, Nemocničná a Pugačevova.
Autor TASR
Humenné 14. decembra (TASR) - V Humennom ukončili komplexnú rekonštrukciu takmer 8,2 kilometra miestnych komunikácií, ktorá prebiehala počas uplynulých mesiacov v rôznych častiach mesta. Projekt v hodnote takmer 2,6 milióna eur bez DPH zrealizovala spoločnosť Eurovia SK. Ako informovala samospráva, práce financovali zo svojho rozpočtu.
Rekonštrukcia sa týkala ulíc Starinská, Kudlovská, Šmidkého, Iljikčana, Osloboditeľov, Tyršova, Puškinova, Laborecká, Nemocničná a Pugačevova. Práce zahŕňali kladenie nových asfaltových vrstiev, výstavbu chodníkov, odstavných plôch, priechodov pre chodcov, úpravy vjazdov, ako aj opatrenia na odvodnenie. Modernizovali aj technické prvky, ako kanalizačné poklopy, dopravné značenie a osvetlenie priechodov. „Naším cieľom bolo nielen obnoviť povrchy, ale aj zvýšiť bezpečnosť a komfort pre všetkých účastníkov dopravy,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Nikola Horizralová s tým, že práce prebiehali podľa harmonogramu s dôrazom na kvalitu a minimalizovanie dopravných obmedzení.
Na Starinskej ulici vznikla nová odstavná plocha na pozdĺžne parkovanie, na Laboreckej bol zmodernizovaný viac ako 1,5 kilometra dlhý úsek, na Sídlisku I sa výrazne zvýšil komfort pre obyvateľov hustej obytnej zóny.
Primátor Miloš Meričko uviedol, že miestne komunikácie prevzala samospráva v roku 2018 vo veľmi zlom stave a aj na základe podnetov od obyvateľov sa snažili každoročne cesty a chodníky v konkrétnych lokalitách rekonštruovať. „Rok 2025 nám priniesol rozsiahle rekonštrukcie v piatich častiach mesta - na sídliskách medzi bytovkami, ale aj rodinnými domami. Hlavné úseky mala Laborecká ulica, Osloboditeľov, Starinská cesta na Dubníku, tiež aj Poľana, Sídlisko I aj II/A. V plnom profile cesty sme obnovili 7,6 kilometra ciest,“ dodal Meričko.
Rekonštrukcia sa týkala ulíc Starinská, Kudlovská, Šmidkého, Iljikčana, Osloboditeľov, Tyršova, Puškinova, Laborecká, Nemocničná a Pugačevova. Práce zahŕňali kladenie nových asfaltových vrstiev, výstavbu chodníkov, odstavných plôch, priechodov pre chodcov, úpravy vjazdov, ako aj opatrenia na odvodnenie. Modernizovali aj technické prvky, ako kanalizačné poklopy, dopravné značenie a osvetlenie priechodov. „Naším cieľom bolo nielen obnoviť povrchy, ale aj zvýšiť bezpečnosť a komfort pre všetkých účastníkov dopravy,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Nikola Horizralová s tým, že práce prebiehali podľa harmonogramu s dôrazom na kvalitu a minimalizovanie dopravných obmedzení.
Na Starinskej ulici vznikla nová odstavná plocha na pozdĺžne parkovanie, na Laboreckej bol zmodernizovaný viac ako 1,5 kilometra dlhý úsek, na Sídlisku I sa výrazne zvýšil komfort pre obyvateľov hustej obytnej zóny.
Primátor Miloš Meričko uviedol, že miestne komunikácie prevzala samospráva v roku 2018 vo veľmi zlom stave a aj na základe podnetov od obyvateľov sa snažili každoročne cesty a chodníky v konkrétnych lokalitách rekonštruovať. „Rok 2025 nám priniesol rozsiahle rekonštrukcie v piatich častiach mesta - na sídliskách medzi bytovkami, ale aj rodinnými domami. Hlavné úseky mala Laborecká ulica, Osloboditeľov, Starinská cesta na Dubníku, tiež aj Poľana, Sídlisko I aj II/A. V plnom profile cesty sme obnovili 7,6 kilometra ciest,“ dodal Meričko.