V Humennom obnovili tri školské ihriská
V rámci stavebných prác došlo k výmene oplotenia areálu, všetky športoviská boli vybavené osvetlením a kamerovým systémom.
Autor TASR
Humenné 10. novembra (TASR) - V areáli Základnej školy SNP 1 na Sídlisku pod Sokolejom v Humennom zrevitalizovali tri ihriská. Projekt s názvom Infraštruktúra pre pohybové a voľnočasové aktivity v Humennom realizovali aj vďaka Fondu na podporu športu. Celkové výdavky dosiahli sumu 347.000 eur, z toho dotácia tvorila takmer 243.000 eur, zvyšok spolufinancovalo mesto. Ako TASR informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, slávnostné odovzdanie ihrísk sa uskutočnilo v nedeľu (9. 11.).
V rámci stavebných prác došlo k výmene oplotenia areálu, všetky športoviská boli vybavené osvetlením a kamerovým systémom. „Školský areál sa doposiaľ využíval pre pohybové a voľnočasové aktivity, ale bol do značnej miery zanedbaný. Aj v rámci bezpečnosti jeho užívateľov sa preto ihriská obnovili,“ uviedol Škuba.
Dve pôvodne asfaltové ihriská v sektore A, ktoré sa nachádzajú pri Ulici SNP, dostali nový vodopriepustný povrch. Menšie oranžové ihrisko je určené na basketbal a volejbal, väčšie zelené na futbal a tenis. V sektore B, za školou, pribudlo úplne nové ihrisko s umelou trávou, mantinelmi a ochrannou sieťou, ktoré je vhodné na malý futbal, volejbal či nohejbal. Stavbu realizovala firma Maro, jej dokončenie prebehlo v októbri.
