< sekcia Regióny
V Humennom organizujú špeciálne valentínske odbery krvi a plazmy
V nemocnici v Humennom vlani otvorili nové darcovské centrum a odbery krvi rozšírili aj o možnosť darovania krvnej plazmy.
Autor TASR
Humenné 12. februára (TASR) - Pri príležitosti sviatku svätého Valentína pripravila humenská nemocnica špeciálne odbery krvi. Darcovské centrum tematicky vyzdobili, pre darcov nachystali aj malé darčeky ako poďakovanie. Ako informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, valentínska kampaň potrvá do 20. februára.
Krv môžu záujemcovia v humenskej nemocnici darovať každý utorok a piatok, krvnú plazmu vo štvrtok. Plazmu vo štvrtok po prvý raz daroval aj 23-ročný Arthur, študent štvrtého ročníka všeobecného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave. S darovaním krvi začal po dovŕšení dospelosti a má už za sebou viacero odberov. „Jeho motivácia je však aj osobná. Jeho mame počas hospitalizácie taktiež opakovane pomohli krvné transfúzie. Arthur to vníma jednoducho - ak niekto pomohol jej, on chce pomáhať ďalej,“ uviedla Krejčíová. Popri štúdiu viac ako rok praxuje aj pri ortopedických výkonoch, kde si podľa vlastných slov ešte intenzívnejšie uvedomuje, aká je krv pri operáciách nenahraditeľná.
V nemocnici v Humennom vlani otvorili nové darcovské centrum a odbery krvi rozšírili aj o možnosť darovania krvnej plazmy. Rekonštrukcia v hodnote takmer 216.000 eur priniesla komplexnú premenu priestorov centra aj nemocničnej krvnej banky. V roku 2025 zaznamenali spolu 1079 darcov krvi, z toho 313 žien a 766 mužov, pričom medzi nimi bolo aj 310 prvodarcov.
Krv môžu záujemcovia v humenskej nemocnici darovať každý utorok a piatok, krvnú plazmu vo štvrtok. Plazmu vo štvrtok po prvý raz daroval aj 23-ročný Arthur, študent štvrtého ročníka všeobecného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave. S darovaním krvi začal po dovŕšení dospelosti a má už za sebou viacero odberov. „Jeho motivácia je však aj osobná. Jeho mame počas hospitalizácie taktiež opakovane pomohli krvné transfúzie. Arthur to vníma jednoducho - ak niekto pomohol jej, on chce pomáhať ďalej,“ uviedla Krejčíová. Popri štúdiu viac ako rok praxuje aj pri ortopedických výkonoch, kde si podľa vlastných slov ešte intenzívnejšie uvedomuje, aká je krv pri operáciách nenahraditeľná.
V nemocnici v Humennom vlani otvorili nové darcovské centrum a odbery krvi rozšírili aj o možnosť darovania krvnej plazmy. Rekonštrukcia v hodnote takmer 216.000 eur priniesla komplexnú premenu priestorov centra aj nemocničnej krvnej banky. V roku 2025 zaznamenali spolu 1079 darcov krvi, z toho 313 žien a 766 mužov, pričom medzi nimi bolo aj 310 prvodarcov.